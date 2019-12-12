Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41900

12 декабря 2019, 14:12



33-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков.

Мужчину задержали пару месяцев назад в Талнахе возле одного из домов на улице Строителей. У него нашли и изъяли наркотики общей массой 0,531 грамма, сообщили в ОМВД России по г. Норильску. Полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Материалы преданы в суд. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы. Фото pnp.ru

Просмотров:152 Мужчину задержали пару месяцев назад в Талнахе возле одного из домов на улице Строителей. У него нашли и изъяли наркотики общей массой 0,531 грамма, сообщили в ОМВД России по г. Норильску.Полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Материалы преданы в суд. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.Фото pnp.ru