Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41901

12 декабря 2019, 15:47



Сегодня «Жилкомсервис» приступил к выплатам компенсации собственникам затопленных квартир на Талнахской, 17.

Тем временем управляющая компания приступила к возмещению ущерба, нанесённого жильцам злоумышленником. Сегодня на Талнахской, 5, прошло заседание комиссии по залитиям, сообщается на официальном сайте управляющей компании. Рассмотрены сметы по семи из 15 обследованных на данный момент квартир (в одно из 16 пострадавших жилых помещений доступ до сих пор не предоставлен). Самый крупный ущерб причинён имуществу собственника, живущего на девятом этаже. Сумма к возмещению там — 200 тысяч рублей. Во сколько этот потоп обойдётся управляющей компании, станет известно только после того, как будут составлены и согласованы все сметы. По словам экспертов, в этой ситуации добрую службу сослужил натяжной потолок в квартире на восьмом этаже. Он принял удар на себя и удержал не один десяток литров воды. Как отметил генеральный директор «ЖКС» Виктор Калинин, в управляющей компании введён особый режим контроля доступа на чердачные помещения и разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению сохранности общедомового имущества. Соответствующий приказ будет подписан до конца недели. «Огромная просьба особенно к жителям верхних этажей оперативно сигнализировать об открытых люках и испорченных замках. Управляющая компания, разумеется, возместит материальный ущерб, но лучше не допускать повторения подобных ситуаций. Бессонную ночь и испытанный стресс не компенсировать никакими деньгами», - подчеркнул он. Фото Ирины Яринской

Просмотров:154 Напомним, 25 ноября в чердачное помещение девятиэтажного дома проник посторонний человек и открыл сразу три шаровых крана, установленных на стояках системы отопления. Горячая вода по перекрытиям хлынула в квартиры. Затопленными оказались сразу 16 жилых помещений. Расследованием данного происшествия сейчас занимается полиция.Тем временем управляющая компания приступила к возмещению ущерба, нанесённого жильцам злоумышленником. Сегодня на Талнахской, 5, прошло заседание комиссии по залитиям, сообщается на официальном сайте управляющей компании. Рассмотрены сметы по семи из 15 обследованных на данный момент квартир (в одно из 16 пострадавших жилых помещений доступ до сих пор не предоставлен). Самый крупный ущерб причинён имуществу собственника, живущего на девятом этаже. Сумма к возмещению там — 200 тысяч рублей. Во сколько этот потоп обойдётся управляющей компании, станет известно только после того, как будут составлены и согласованы все сметы. По словам экспертов, в этой ситуации добрую службу сослужил натяжной потолок в квартире на восьмом этаже. Он принял удар на себя и удержал не один десяток литров воды.Как отметил генеральный директор «ЖКС» Виктор Калинин, в управляющей компании введён особый режим контроля доступа на чердачные помещения и разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению сохранности общедомового имущества. Соответствующий приказ будет подписан до конца недели.«Огромная просьба особенно к жителям верхних этажей оперативно сигнализировать об открытых люках и испорченных замках. Управляющая компания, разумеется, возместит материальный ущерб, но лучше не допускать повторения подобных ситуаций. Бессонную ночь и испытанный стресс не компенсировать никакими деньгами», - подчеркнул он.Фото Ирины Яринской