Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41902

12 декабря 2019, 15:48



Всё по-взрослому: 18 молодых норильчан получили премию главы города Норильска по итогам 2019 года.

Это уже 19-я по счёту церемония вручения молодёжной премии главы города Норильска. За два – без малого - десятилетия лауреатами стали 326 человек, в кандидаты же попали 974 человека. Присуждается она самым талантливым представителям молодёжи Большого Норильска 14-30 лет. Это лауреаты и победители городских, региональных, федеральных и мировых конкурсов и олимпиад. Премия именная и вручается в пяти номинациях. Лауреаты первой степени получают денежное вознаграждение в 15 тысяч рублей, второй - 10 тысяч и третьей – пять. В номинацию «За высокие достижения в области образования» в этом году заявился 21 кандидат, и только 6 стали лауреатами. Ученица 48-й гимназии Екатерина Школьникова – победитель международных и всероссийских олимпиад. Девушка занимается исследованиями, ежегодно участвует в городских научно-практических конференциях, внесена в базу одаренных детей Красноярского края. Екатерина говорит, для неё это отличная мотивация, чтобы продолжать двигаться дальше и стремиться к новым победам. На премию в номинации «За высокие достижения в науке» претендовало пять человек, трое стали лауреатами. 26 соискателей заявились в номинацию «За достижения в области спорта», и также только трое удостоились премии. Столько же лауреатов премированы за успехи в области культуры и искусства и молодёжной политики. Премию первой степени в области молодёжной политики получила Анна Фоминцева - специалист Фонда поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность». Полученные деньги, поделилась девушка, потратит на курсы иллюстратора. Молодых людей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, отметив, что премия - это возможность выразить признательность за активность, амбициозность и оригинальность, а также способ поддержать новые идеи. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Лауреатами стали школьники и студенты, которые, проявив себя, внесли вклад в развитие нашего города.Это уже 19-я по счёту церемония вручения молодёжной премии главы города Норильска. За два – без малого - десятилетия лауреатами стали 326 человек, в кандидаты же попали 974 человека. Присуждается она самым талантливым представителям молодёжи Большого Норильска 14-30 лет. Это лауреаты и победители городских, региональных, федеральных и мировых конкурсов и олимпиад. Премия именная и вручается в пяти номинациях. Лауреаты первой степени получают денежное вознаграждение в 15 тысяч рублей, второй - 10 тысяч и третьей – пять.В номинацию «За высокие достижения в области образования» в этом году заявился 21 кандидат, и только 6 стали лауреатами. Ученица 48-й гимназии Екатерина Школьникова – победитель международных и всероссийских олимпиад. Девушка занимается исследованиями, ежегодно участвует в городских научно-практических конференциях, внесена в базу одаренных детей Красноярского края. Екатерина говорит, для неё это отличная мотивация, чтобы продолжать двигаться дальше и стремиться к новым победам.На премию в номинации «За высокие достижения в науке» претендовало пять человек, трое стали лауреатами. 26 соискателей заявились в номинацию «За достижения в области спорта», и также только трое удостоились премии. Столько же лауреатов премированы за успехи в области культуры и искусства и молодёжной политики.Премию первой степени в области молодёжной политики получила Анна Фоминцева - специалист Фонда поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность». Полученные деньги, поделилась девушка, потратит на курсы иллюстратора.Молодых людей поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, отметив, что премия - это возможность выразить признательность за активность, амбициозность и оригинальность, а также способ поддержать новые идеи.Фото Дениса Кожевникова