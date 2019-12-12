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12 декабря 2019, 16:16



Грузовик не пропустил скорую. Пострадал реанимобиль.

По факту ДТП Госавтоинспеция проводит проверку. Пункт 3.2 ПДД гласит, что при приближении машины с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу этому автомобилю. По информации Норильской станции скорой медицинской помощи, статистика за последние два года показывает, что в среднем в течение года происходит три ДТП с участием автомобиля скорой. Так, в 2018 году было четыре таких происшествия, в 2019-м, с учётом вчерашнего ДТП, также четыре. Врачи считают, что такие аварии происходят из-за невнимательности автомобилистов, которые нередко игнорируют машины со спецсигналами. Фото очевидцев аварии

Просмотров:170 ДТП произошло 11 декабря в 16.05 на перекрёстке Талнахская-Ленинградская. Грузовик MAN, ехавший по улице Ленинградской, не пропустил машину скорой помощи, которая двигалась по улице Талнахской со спецсигналами: включённой мигалкой и сиреной на красный сигнал светофора. К счастью, врачи не пострадали, а на вызов к больному была выслана другая бригада.По факту ДТП Госавтоинспеция проводит проверку. Пункт 3.2 ПДД гласит, что при приближении машины с включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу этому автомобилю.По информации Норильской станции скорой медицинской помощи, статистика за последние два года показывает, что в среднем в течение года происходит три ДТП с участием автомобиля скорой. Так, в 2018 году было четыре таких происшествия, в 2019-м, с учётом вчерашнего ДТП, также четыре. Врачи считают, что такие аварии происходят из-за невнимательности автомобилистов, которые нередко игнорируют машины со спецсигналами.Фото очевидцев аварии