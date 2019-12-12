Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41904

12 декабря 2019, 16:48



АРН рассчитывает на предложения участников Международного инновационного форума по PR-стратегии для туркластера «Арктический».

Форум стартовал сегодня в Красноярске и стал площадкой по обсуждению идей и кооперационных проектов бизнеса, органов власти, институтов развития, предпринимателей и молодёжных сообществ по расширению наиболее актуальных направлений технологического развития. Тема форума - федеральные и региональные инновационные тренды. В мероприятии участвуют инвесторы, представители бизнеса, органов государственной власти, научных и коммерческих организаций, молодые учёные, разработчики инновационных проектов, студенты и аспиранты вузов. На форуме будут представлены пять кейсов, требующих инновационных решений, от различных компаний и организаций. Инженеры, дизайнеры, управленцы и специалисты в области IT-технологий предложат собственные видения решения проблем в части представленных проектов. Лучшие, по мнению авторов кейсов, будут отмечены призами. Команда от Агентства развития Норильска расскажет о задачах, которые стоят перед туристско-рекреационным кластером «Арктический». Сегодня он объединяет коммерческие предприятия Норильска и Таймыра, а также комплекс инвестиционных проектов. Среди них - строительство гостиниц, баз отдыха, парковых зон и организация возобновляемых источников энергии. Общий объём инвестиций по всем проектам превышает 10 млрд рублей. Конкурентные преимущества территории туркластера – возможность комплексного предоставления услуг: культурно-познавательного, промышленного, круизного, событийного и этнографического туризма. Особая точка притяжения – плато Путорана, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Несмотря на огромный экономический потенциал, существуют факторы, сдерживающие приток туристов. Среди них – ограниченный набор инструментов позиционирования туркластера, непростой процесс получения разрешения для посещения заповедных зон, отсутствие интернет-связи на территории плато, невыстроенная система обработки запросов в сетях туроператоров. От участников форума команда АРН ждёт предложений по разработке платформы по продвижению услуг ТРК «Арктический» и сформированную PR-стратегию, а также возможные технические решения, способствующие развитию территории», - сообщили в агентстве. Форум организован при поддержке правительства Красноярского края, Министерства экономического развития Российской Федерации, Российской венчурной компании.

Просмотров:150 Форум стартовал сегодня в Красноярске и стал площадкой по обсуждению идей и кооперационных проектов бизнеса, органов власти, институтов развития, предпринимателей и молодёжных сообществ по расширению наиболее актуальных направлений технологического развития. Тема форума - федеральные и региональные инновационные тренды. В мероприятии участвуют инвесторы, представители бизнеса, органов государственной власти, научных и коммерческих организаций, молодые учёные, разработчики инновационных проектов, студенты и аспиранты вузов. На форуме будут представлены пять кейсов, требующих инновационных решений, от различных компаний и организаций. Инженеры, дизайнеры, управленцы и специалисты в области IT-технологий предложат собственные видения решения проблем в части представленных проектов. Лучшие, по мнению авторов кейсов, будут отмечены призами.Команда от Агентства развития Норильска расскажет о задачах, которые стоят перед туристско-рекреационным кластером «Арктический». Сегодня он объединяет коммерческие предприятия Норильска и Таймыра, а также комплекс инвестиционных проектов. Среди них - строительство гостиниц, баз отдыха, парковых зон и организация возобновляемых источников энергии. Общий объём инвестиций по всем проектам превышает 10 млрд рублей. Конкурентные преимущества территории туркластера – возможность комплексного предоставления услуг: культурно-познавательного, промышленного, круизного, событийного и этнографического туризма. Особая точка притяжения – плато Путорана, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.«Несмотря на огромный экономический потенциал, существуют факторы, сдерживающие приток туристов. Среди них – ограниченный набор инструментов позиционирования туркластера, непростой процесс получения разрешения для посещения заповедных зон, отсутствие интернет-связи на территории плато, невыстроенная система обработки запросов в сетях туроператоров. От участников форума команда АРН ждёт предложений по разработке платформы по продвижению услуг ТРК «Арктический» и сформированную PR-стратегию, а также возможные технические решения, способствующие развитию территории», - сообщили в агентстве.Форум организован при поддержке правительства Красноярского края, Министерства экономического развития Российской Федерации, Российской венчурной компании.