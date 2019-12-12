Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41905

12 декабря 2019, 16:48



Сейчас в МФЦ особенно многолюдно: в разгаре приём граждан по личным вопросам.

Встретиться с градоначальником изъявили желание 23 человека. Первым на приём попал Владимир Моруха. Проблема, которую с помощью Рината Ахметчина надеется решить пенсионер, не касается только его - активный норильчанин ратует за установку светофора. По его мнению, пешеходного перехода, оборудованного на улице Талнахской в районе остановки «Гимназия № 1», недостаточно, так как автомобилисты зачастую его пролетают, не обращая на знаки никакого внимания. А дорогу в том месте часто переходят дети. Владимир Иванович обращался в ГАИ, но там ссылаются на правила, по которым светофоры должны устанавливаться с промежутком не менее 50 м, а регулируемый перекрёсток находится чуть ближе. Пенсионер надеется, что, если проблема есть, мэр разберётся. Ринат Ахметчин его заверил, что проблему дорожной безопасности без внимания не оставит. Юлия Хохлушина начала разговор с главой со слов благодарности: «Спасибо администрации города и лично вам за внимание к коренным малочисленным народам Севера». Рассказала, что она - ненка. Более десяти лет назад приехала из Караула в Норильск и поступила в медицинский техникум. Домой не вернулась, так как дом там сгорел. Перевезла сюда и родителей, а отец её - инвалид 1-й группы. И администрация Норильска все эти годы шла ей навстречу, помогая в решении различных вопросов: устроить малышей в детский сад, оформить инвалидность и т. д. Сейчас же заканчивается договор коммерческого найма жилья, предоставленного её семье администрацией, и Юлия просит его продлить. Девушка заинтересована именно в этой, отремонтированной ею, квартире. Причём она отметила, что очень благодарна заместителю главы Норильска по городскому хозяйству Николаю Жигулину, к которому она обращалась за помощью в ремонте, и он пошёл ей навстречу. Ринат Ахметчин не видит препятствий для продления договора и сказал, что её вопрос будет решён в ближайшее время. Супруги Дмитрий и Азалия Тараненко, готовясь к встрече с градоначальником, признались, что не видят решения проблемы, и последняя надежда – глава города. Дело в том, что в подъезде, где проживает семья, есть квартира, в которой женщина держит четырёх собак, но сама живёт в другом месте. Во всех инстанциях, куда всем подъездом обращались соседи женщины, люди слышали: «Это не в нашей компетенции...» Не смогли им помочь ни в управляющей компании, ни в полиции, ни в Роспотребнадзоре. Причём молодым людям достаточно просто совета Рината Ахметчина, что в таких случаях нужно делать, а они уж дальше сами разберутся. Как можно решить эту и другие проблемы, с которыми граждане обращаются к Ринату Ахметчину в данный момент, мы узнаем чуть позже. Приём продлится до 20.00, итоги будут подведены на следующий день. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:152 Традиционно в День Конституции глава Норильска Ринат Ахметчин и его заместители встречаются с населением, чтобы помочь решить насущные проблемы.Встретиться с градоначальником изъявили желание 23 человека. Первым на приём попал Владимир Моруха. Проблема, которую с помощью Рината Ахметчина надеется решить пенсионер, не касается только его - активный норильчанин ратует за установку светофора. По его мнению, пешеходного перехода, оборудованного на улице Талнахской в районе остановки «Гимназия № 1», недостаточно, так как автомобилисты зачастую его пролетают, не обращая на знаки никакого внимания. А дорогу в том месте часто переходят дети. Владимир Иванович обращался в ГАИ, но там ссылаются на правила, по которым светофоры должны устанавливаться с промежутком не менее 50 м, а регулируемый перекрёсток находится чуть ближе. Пенсионер надеется, что, если проблема есть, мэр разберётся. Ринат Ахметчин его заверил, что проблему дорожной безопасности без внимания не оставит.Юлия Хохлушина начала разговор с главой со слов благодарности: «Спасибо администрации города и лично вам за внимание к коренным малочисленным народам Севера». Рассказала, что она - ненка. Более десяти лет назад приехала из Караула в Норильск и поступила в медицинский техникум. Домой не вернулась, так как дом там сгорел. Перевезла сюда и родителей, а отец её - инвалид 1-й группы. И администрация Норильска все эти годы шла ей навстречу, помогая в решении различных вопросов: устроить малышей в детский сад, оформить инвалидность и т. д. Сейчас же заканчивается договор коммерческого найма жилья, предоставленного её семье администрацией, и Юлия просит его продлить. Девушка заинтересована именно в этой, отремонтированной ею, квартире. Причём она отметила, что очень благодарна заместителю главы Норильска по городскому хозяйству Николаю Жигулину, к которому она обращалась за помощью в ремонте, и он пошёл ей навстречу. Ринат Ахметчин не видит препятствий для продления договора и сказал, что её вопрос будет решён в ближайшее время.Супруги Дмитрий и Азалия Тараненко, готовясь к встрече с градоначальником, признались, что не видят решения проблемы, и последняя надежда – глава города. Дело в том, что в подъезде, где проживает семья, есть квартира, в которой женщина держит четырёх собак, но сама живёт в другом месте. Во всех инстанциях, куда всем подъездом обращались соседи женщины, люди слышали: «Это не в нашей компетенции...» Не смогли им помочь ни в управляющей компании, ни в полиции, ни в Роспотребнадзоре. Причём молодым людям достаточно просто совета Рината Ахметчина, что в таких случаях нужно делать, а они уж дальше сами разберутся.Как можно решить эту и другие проблемы, с которыми граждане обращаются к Ринату Ахметчину в данный момент, мы узнаем чуть позже. Приём продлится до 20.00, итоги будут подведены на следующий день.Фото Дениса Кожевникова