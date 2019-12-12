Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41906

12 декабря 2019, 16:55



Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43-70-57.

Как рассказал Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ, с начала года зарегистрировано больше 2 500 обращений. Фактически их больше, некоторые не регистрируются, поскольку решаются одним-двумя телефонными звонками. В приоритете – жалобы на уборку территорий после метелей, посыпку дорог, весной – на свисающие с крыш сосульки. - Обращаются по вывозу мусора, впрочем, в последнее время таких обращений становится меньше, из чего мы делаем вывод, что работа регоператора нормализовалась. Иногда горожане говорят о неработающих лампах уличного освещения, об обледенении дорог, просят обратить внимание на отлов безнадзорных животных. Последнее, кстати, нужно оформлять у нас в ЕДДС (Ленинский пр., 44) с документом, удостоверяющим личность. Это единственный вид обращений, который регистрируется таким образом, - отмечает собеседник. Таким образом, отдел оперативного контроля решает разные бытовые вопросы, даже внутридомовые и внутриквартирные, если речь идёт об аварии. А вот с чем не стоит обращаться, так это с жалобами, скажем, на оторванный почтовый ящик, немытый подъезд и другие локальные вопросы. В таких случаях обращение должна принять управляющая компания. А вот на её бездействие, кстати, как раз можно обращаться в отдел оперативного контроля жилищно-коммунального хозяйства. - Диспетчер принимает заявку и по прямым телефонам передаёт её в управляющую компанию, НПОПАТ и другие организации. Затем звонившему передаётся, в какой период будут приняты меры. Есть нормативные сроки устранения аварийных ситуаций, на которые ориентируется диспетчер, - поясняет принципы работы Владимир Царёв. Ежесуточно готовится сводка поступивших обращений, она доводится и до руководителей профильных учреждений, которые оценивают объём и направленность жалоб по их сфере работы и решают их на своём уровне. - Хотелось бы, чтобы норильчане, прежде чем писать жалобу на сайт города, звонили нам, ведь часто мы успеваем оперативнее её решить, - подытожил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:143 Переход в другое управление (напомним, прежде отдел входил в структуру управления городского хозяйства) ничего не поменял в работе. Диспетчеры круглосуточно принимают обращения и жалобы горожан по широкому спектру городских вопросов – от посыпки дорог до отлова бродячих животных.Как рассказал Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УЖКХ, с начала года зарегистрировано больше 2 500 обращений. Фактически их больше, некоторые не регистрируются, поскольку решаются одним-двумя телефонными звонками. В приоритете – жалобы на уборку территорий после метелей, посыпку дорог, весной – на свисающие с крыш сосульки.- Обращаются по вывозу мусора, впрочем, в последнее время таких обращений становится меньше, из чего мы делаем вывод, что работа регоператора нормализовалась. Иногда горожане говорят о неработающих лампах уличного освещения, об обледенении дорог, просят обратить внимание на отлов безнадзорных животных. Последнее, кстати, нужно оформлять у нас в ЕДДС (Ленинский пр., 44) с документом, удостоверяющим личность. Это единственный вид обращений, который регистрируется таким образом, - отмечает собеседник.Таким образом, отдел оперативного контроля решает разные бытовые вопросы, даже внутридомовые и внутриквартирные, если речь идёт об аварии. А вот с чем не стоит обращаться, так это с жалобами, скажем, на оторванный почтовый ящик, немытый подъезд и другие локальные вопросы. В таких случаях обращение должна принять управляющая компания. А вот на её бездействие, кстати, как раз можно обращаться в отдел оперативного контроля жилищно-коммунального хозяйства.- Диспетчер принимает заявку и по прямым телефонам передаёт её в управляющую компанию, НПОПАТ и другие организации. Затем звонившему передаётся, в какой период будут приняты меры. Есть нормативные сроки устранения аварийных ситуаций, на которые ориентируется диспетчер, - поясняет принципы работы Владимир Царёв.Ежесуточно готовится сводка поступивших обращений, она доводится и до руководителей профильных учреждений, которые оценивают объём и направленность жалоб по их сфере работы и решают их на своём уровне.- Хотелось бы, чтобы норильчане, прежде чем писать жалобу на сайт города, звонили нам, ведь часто мы успеваем оперативнее её решить, - подытожил начальник отдела оперативного контроля УЖКХ.Фото Владимира Макушкина