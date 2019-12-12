Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41907

12 декабря 2019, 17:03



Волонтёры «Норникеля» набирают команду единомышленников и приглашают на семейный фестиваль всех желающих.

Семейный фестиваль «Я – волонтёр!» пройдёт в СРК «Арена-Норильск» 15 декабря с 15 до 18 часов. Гости мероприятия смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, узнать о социальном, культурном, событийном, спортивном и экологическом волонтёрстве. Кинокомплекс «Родина» разобьёт кинолужайку, а благотворительный фонд «69 параллель» откроет мастерскую Деда Мороза. Спортивные развлечения предложит общественная организация «Шторм», а детскую игровую площадку - больничные клоуны «Снежные носики». Развлекательная программа, фотозона и многое другое ждёт всех участников события.

Просмотров:145 Семейный фестиваль «Я – волонтёр!» пройдёт в СРК «Арена-Норильск» 15 декабря с 15 до 18 часов. Гости мероприятия смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, узнать о социальном, культурном, событийном, спортивном и экологическом волонтёрстве.Кинокомплекс «Родина» разобьёт кинолужайку, а благотворительный фонд «69 параллель» откроет мастерскую Деда Мороза. Спортивные развлечения предложит общественная организация «Шторм», а детскую игровую площадку - больничные клоуны «Снежные носики». Развлекательная программа, фотозона и многое другое ждёт всех участников события.