Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41907
12 декабря 2019, 17:03

Волонтёры «Норникеля» набирают команду единомышленников и приглашают на семейный фестиваль всех желающих.


Семейный фестиваль «Я – волонтёр!» пройдёт в СРК «Арена-Норильск» 15 декабря с 15 до 18 часов. Гости мероприятия смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, узнать о социальном, культурном, событийном, спортивном и экологическом волонтёрстве.
Кинокомплекс «Родина» разобьёт кинолужайку, а благотворительный фонд «69 параллель» откроет мастерскую Деда Мороза. Спортивные развлечения предложит общественная организация «Шторм», а детскую игровую площадку - больничные клоуны «Снежные носики». Развлекательная программа, фотозона и многое другое ждёт всех участников события.

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    Список новостей

 12 декабря 2019 
18:29   Оганерская детская школа искусств отметила серебряный юбилей. 17:32   Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам.
17:07   «Полярный лис» проведёт в преддверии Нового года ещё один концерт. 17:03   Волонтёры «Норникеля» набирают команду единомышленников и приглашают на семейный фестиваль всех желающих.
16:55   Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43-70-57. 16:48   Сейчас в МФЦ особенно многолюдно: в разгаре приём граждан по личным вопросам.
16:48   АРН рассчитывает на предложения участников Международного инновационного форума по PR-стратегии для туркластера «Арктический». 16:16   Грузовик не пропустил скорую. Пострадал реанимобиль.
15:48   Всё по-взрослому: 18 молодых норильчан получили премию главы города Норильска по итогам 2019 года. 15:47   Сегодня «Жилкомсервис» приступил к выплатам компенсации собственникам затопленных квартир на Талнахской, 17.
14:12   33-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков. 14:11   Для пенсионеров, которые получают «Заполярную правду» через управление социальной политики, подписка на 2020 год продляется автоматически.
13:54   В России могут появиться «Города трудовой доблести». 13:41   Север на бересте: сегодня рано утром в Норильск под охраной доставили две новгородские берестяные грамоты.
13:36   Норильчане почтили память погибших в вооружённом конфликте в Чечне. 11:08   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра подвели итоги научных исследований.
10:33   Проект этнопарка «Легенды тундры» вновь отправят на всероссийский конкурс.

 11 декабря 2019 
18:08   Ветераны ВОВ в 2020 году получат повышенную материальную помощь к празднику Победы и личным юбилеям. 17:57   Норильские парламентарии обсудили увеличение подъёмных врачам до полумиллиона рублей.
17:19   Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества. 16:59   Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке.
16:03   «Будут есть как в самолетах»: в краевой больнице стали по-новому кормить пациентов. 16:00   Диетологи назвали самые вредные блюда на новогоднем столе.
15:30   В России появится единая модель повышения квалификации педагогов. 15:04   Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года.
15:02   Когда часы 12 бьют - пора жениться. Как и зачем, расскажут в «Юбилейном». 15:02   Мандариновая ёлка вот-вот расцветёт в талнахском культурно-досуговом центре.
14:31   Король зимы Снегус ждёт юных норильчан в ГЦК, чтобы вместе встретить Новый год. 14:20   Норильчанин предстанет перед судом за попытку «рейдерского захвата» предприятия.
14:04   Автомобилист сбил на пешеходном переходе женщину с девочкой-подростком. 13:46   Открытие городской ёлки обещает быть ярким. Завершится праздник салютом.
13:42   СФУ вошёл в тройку самых экологичных университетов России. 12:56   В новый год без долгов. ЖКС проводит традиционную предновогоднюю акцию.
12:50   Пьяные водители могут остаться без машин: ГИБДД поддержало идею конфисковывать автомобили у тех, кто повторно сел за руль в нетрезвом виде. 12:49   Сомнения ГАИ выдавят по капле: инспекторы ГИБДД вооружатся алко- и наркотектором.
12:46   1 января больше норильских семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой в связи с рождением первого ребёнка. 12:46   Новый порядок списания задолженностей начнёт действовать в 2020 году.
12:10   Первую юбилейную дату отметила ледовая арена «Таймыр» - единственное в мире спортивное сооружение подобного типа за полярным кругом. 12:10   В «Шторме» прошли показательные выступления юных роллеров с ОВЗ и состоялась презентация нового проекта «Лыжи мечты. Игры».
11:57   Утверждён график выплаты пенсий в 2020 году через кредитные учреждения.

 10 декабря 2019 
17:23   Фестиваль «Добрый Норильск» в пятый раз ждёт норильчан на праздник у ёлки. 16:52   На Таймыре планируется строительство обогатительной фабрики.
16:36   Бумажная или электронная трудовая книжка. Ваш выбор? 16:05   Слёт социальных предпринимателей Севера в Мончегорске принял эстафету у Норильска.
16:04   В столице Таймыра наградили победителей фестиваля «Возрождение родного языка – через всех и каждого - 2019». 16:03   Александр Усс поздравил почётного гражданина края и Норильска Владимира Долгих с 95-летием.
14:52   В Норильске состоялась рабочая встреча по вопросам безопасности пассажирских перевозок. 14:23   8 школьников Норильска и Таймыра отправятся на главную ёлку в Кремль.
12:09   Сергей Ребрий и Варвара Бабаянц: норильчане выбрали любимых актёров. 12:05   В Красноярск прилетел многократный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Денис Лебедев.




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