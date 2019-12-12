Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41908

12 декабря 2019, 17:07



«Полярный лис» проведёт в преддверии Нового года ещё один концерт.

Военно-патриотический фонд «Полярный лис», занимающийся подготовкой и духовно-культурным развитием молодёжи, провёл концерт своих воспитанников в СРК «Арена-Норильск». Его приурочили к Дню памяти Великого князя Александра Невского. В мероприятии приняли участие фольклорный ансамбль «Печки-лавочки», хор «Вдохновение», образцовый детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок», а также народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Горлица». Помимо выступления творческих коллективов на концерте была организована выставка макетов стрелкового оружия и амуниции, предоставленная фондом «Полярный лис» и Союзом десантников России, а также выставка исторического оружия и доспехов, представленная клубом исторического фехтования «Северное копьё». Как отметили организаторы, концертно-развлекательное направление становится всё более важной составляющей деятельности фонда, позволяя активно популяризировать общественно-политические инициативы. Поэтому фонд «Полярный лис» проведёт ещё один концерт для всех горожан. Он состоится 28 декабря в СРК «Арена-Норильск». Начало в 18 часов. Вход свободный. Фото предоставлено фондом "Полярный лис"

Просмотров:144 Военно-патриотический фонд «Полярный лис», занимающийся подготовкой и духовно-культурным развитием молодёжи, провёл концерт своих воспитанников в СРК «Арена-Норильск». Его приурочили к Дню памяти Великого князя Александра Невского.В мероприятии приняли участие фольклорный ансамбль «Печки-лавочки», хор «Вдохновение», образцовый детский фольклорный казачий ансамбль «Казачок», а также народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Горлица». Помимо выступления творческих коллективов на концерте была организована выставка макетов стрелкового оружия и амуниции, предоставленная фондом «Полярный лис» и Союзом десантников России, а также выставка исторического оружия и доспехов, представленная клубом исторического фехтования «Северное копьё».Как отметили организаторы, концертно-развлекательное направление становится всё более важной составляющей деятельности фонда, позволяя активно популяризировать общественно-политические инициативы. Поэтому фонд «Полярный лис» проведёт ещё один концерт для всех горожан. Он состоится 28 декабря в СРК «Арена-Норильск». Начало в 18 часов. Вход свободный.Фото предоставлено фондом "Полярный лис"