Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41909

12 декабря 2019, 17:32



Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам.

Авторы законопроекта указали на растущую популярность вейпов и кальянов среди молодёжи. Также они отмечают, что такие устройства «однозначно относятся к вредной и опасной продукции». Инициаторы законопроекта высказывают опасения, что несовершеннолетние, использующие электронные курительные изделия с жидкостью, содержащей никотин, с большой вероятностью в будущем начнут курить обычные сигареты.

Просмотров:141 Законопроект об ограничении использования электронных сигарет и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним Государственная Дума поддержала в первом чтении, пишет РИА «Новости».Авторы законопроекта указали на растущую популярность вейпов и кальянов среди молодёжи. Также они отмечают, что такие устройства «однозначно относятся к вредной и опасной продукции». Инициаторы законопроекта высказывают опасения, что несовершеннолетние, использующие электронные курительные изделия с жидкостью, содержащей никотин, с большой вероятностью в будущем начнут курить обычные сигареты.