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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:29 Оганерская детская школа искусств отметила серебряный юбилей.
17:32 Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам.
17:07 «Полярный лис» проведёт в преддверии Нового года ещё один концерт.
17:03 Волонтёры «Норникеля» набирают команду единомышленников и приглашают на семейный фестиваль всех желающих.
16:55 Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43-70-57.
16:48 Сейчас в МФЦ особенно многолюдно: в разгаре приём граждан по личным вопросам.
16:48 АРН рассчитывает на предложения участников Международного инновационного форума по PR-стратегии для туркластера «Арктический».
16:16 Грузовик не пропустил скорую. Пострадал реанимобиль.
15:48 Всё по-взрослому: 18 молодых норильчан получили премию главы города Норильска по итогам 2019 года.
15:47 Сегодня «Жилкомсервис» приступил к выплатам компенсации собственникам затопленных квартир на Талнахской, 17.
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