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12 декабря 2019, 18:29



Оганерская детская школа искусств отметила серебряный юбилей.

Мини-фильм рассказал об истории школы-юбиляра, выпустившей около 700 учеников, её можно считать почти ровесницей Оганера, строительство которого началось в 1986 году. Первоначально в ОДШИ открыли три отделения: фортепианное, народное и хореографическое. С благодарностью на вечере вспомнили первых преподавателей, которые внесли большой вклад в развитие школы. Среди них - Галина Астраханцева, Тамара Пустовых, Елена Амбарцумян, Василий Пилипенко и Анна Третьякова. И, конечно, не забыли талантливого хореографа Александра Фролочкина. Все концертные номера подготовили сами виновники торжества: порадовали и педагоги, и ученики. Вела концерт приглашенная из Культурно-досугового центра «Юбилейный» режиссёр Наталья Чернявская, а её соведущими стали воспитанники ОДШИ Полина Устинова, Дарья Набок и Егор Зорин. Блистал ансамбль «Оганер» - ровесник и визитная карточка школы искусств, как и всего Норильска. Пожалуй, ни одна значимая городская праздничная программа не обходится без его выступления. Только за последние три года ансамбль принял участие более чем в 100 мероприятиях городского и регионального уровней. Сейчас в репертуаре коллектива более 50 любимых зрителями хореографических постановок и миниатюр, а в составе - более 70 участников. И, главное, народный ансамбль народного танца «Оганер» - единственный в Норильске имеет звание заслуженного коллектива народного творчества России и отмечен благодарностью президента России за большой вклад в развитие российского хореографического искусства. Вместе со своими ребятами в концертном номере «Калинка» вышел на сцену и руководитель «Оганера» Владимир Фролочкин. А с экрана любимую школу поздравил с 25-летием сам отец-основатель ансамбля «Оганер» и всего отделения хореографического искусства Александр Фролочкин, руководивший им 12 лет. Видеопоздравления прислали многие замечательные ветераны и выпускники ОДШИ, которые учатся в творческих вузах по всей стране и работают в лучших коллективах России. Самые тёплые слова нашёл для школы-юбиляра и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков: - В обывательских разговорах утверждают, что металлургам работать сложнее, чем трудиться в культуре. Однако вклад, который вносят коллективы Оганерской школы искусств в жизнь города, я бы сравнил с особым оружием, но не боевым, а с тем, что распространяет доброту и любовь друг к другу. Без развития культуры невозможны те добрые отношения между людьми - особенно на северах - которые должны друг друга согревать. Хочу пожелать нашей школе искусств дальнейшего развития, успехов и благополучия. Оганер для меня - родной микрорайон, отсюда началась моя жизнь в политике, и вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Отделение инструментального исполнительства открыто с основания школы. Сначала дети учились играть на фортепиано, а теперь и на гитаре, домре и аккордеоне. Гордится школа и отделением хорового творчества и фольклорного искусства, которое открылось в начале 2000-х как фольклорное. Ребята давно покоряют сценические площадки в разных городах, возвращаются с заслуженными наградами самых престижных конкурсов. На празднике порадовала своим звонким пением лауреат международного конкурса София Азизова, солистка фольклорного ансамбля «Рябинушка». Этим коллективом с 18-летним стажем руководит талантливый педагог Виктория Коробейникова. Из последних наград «Рябинушки» - звание лауреата XIII Международного конкурса-фестиваля «Открытые страницы» в Ярославле. Самые маленькие участники ансамбля подарили гостям юбилея русскую народную песню «Растатуриха». Спела и выпускница, лауреат всероссийских и международных конкурсов Таисия Божко. А хоровой ансамбль «Благовест» под руководством Юлии Галкиной в этом году отметил 15-летие. Его выпускницы исполнили песню-посвящение любимой школе, которую сочинили сами. На церемонии чествования лучших сотрудников учреждения были вручены благодарственные письма министра культуры Красноярского края, главы города Норильска и Норильского городского Совета депутатов за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. А публика, вдохновлённая увиденным, ещё долго не расходилась, с интересом рассматривая выставку отделения изобразительного искусства, посвящённую родному краю и Таймыру. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:159 Торжественный вечер-концерт «#ВСЁ_ВПЕРЕДИ» состоялся в Городском центре культуры. Всё было продумано до мелочей - уже с порога многочисленных гостей встречали праздничные пресс-воллы, каждый мог оставить свои поздравления в книге пожеланий.Мини-фильм рассказал об истории школы-юбиляра, выпустившей около 700 учеников, её можно считать почти ровесницей Оганера, строительство которого началось в 1986 году. Первоначально в ОДШИ открыли три отделения: фортепианное, народное и хореографическое. С благодарностью на вечере вспомнили первых преподавателей, которые внесли большой вклад в развитие школы. Среди них - Галина Астраханцева, Тамара Пустовых, Елена Амбарцумян, Василий Пилипенко и Анна Третьякова. И, конечно, не забыли талантливого хореографа Александра Фролочкина.Все концертные номера подготовили сами виновники торжества: порадовали и педагоги, и ученики. Вела концерт приглашенная из Культурно-досугового центра «Юбилейный» режиссёр Наталья Чернявская, а её соведущими стали воспитанники ОДШИ Полина Устинова, Дарья Набок и Егор Зорин.Блистал ансамбль «Оганер» - ровесник и визитная карточка школы искусств, как и всего Норильска. Пожалуй, ни одна значимая городская праздничная программа не обходится без его выступления. Только за последние три года ансамбль принял участие более чем в 100 мероприятиях городского и регионального уровней. Сейчас в репертуаре коллектива более 50 любимых зрителями хореографических постановок и миниатюр, а в составе - более 70 участников. И, главное, народный ансамбль народного танца «Оганер» - единственный в Норильске имеет звание заслуженного коллектива народного творчества России и отмечен благодарностью президента России за большой вклад в развитие российского хореографического искусства. Вместе со своими ребятами в концертном номере «Калинка» вышел на сцену и руководитель «Оганера» Владимир Фролочкин. А с экрана любимую школу поздравил с 25-летием сам отец-основатель ансамбля «Оганер» и всего отделения хореографического искусства Александр Фролочкин, руководивший им 12 лет. Видеопоздравления прислали многие замечательные ветераны и выпускники ОДШИ, которые учатся в творческих вузах по всей стране и работают в лучших коллективах России.Самые тёплые слова нашёл для школы-юбиляра и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:- В обывательских разговорах утверждают, что металлургам работать сложнее, чем трудиться в культуре. Однако вклад, который вносят коллективы Оганерской школы искусств в жизнь города, я бы сравнил с особым оружием, но не боевым, а с тем, что распространяет доброту и любовь друг к другу. Без развития культуры невозможны те добрые отношения между людьми - особенно на северах - которые должны друг друга согревать. Хочу пожелать нашей школе искусств дальнейшего развития, успехов и благополучия. Оганер для меня - родной микрорайон, отсюда началась моя жизнь в политике, и вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку.Отделение инструментального исполнительства открыто с основания школы. Сначала дети учились играть на фортепиано, а теперь и на гитаре, домре и аккордеоне.Гордится школа и отделением хорового творчества и фольклорного искусства, которое открылось в начале 2000-х как фольклорное. Ребята давно покоряют сценические площадки в разных городах, возвращаются с заслуженными наградами самых престижных конкурсов. На празднике порадовала своим звонким пением лауреат международного конкурса София Азизова, солистка фольклорного ансамбля «Рябинушка». Этим коллективом с 18-летним стажем руководит талантливый педагог Виктория Коробейникова. Из последних наград «Рябинушки» - звание лауреата XIII Международного конкурса-фестиваля «Открытые страницы» в Ярославле. Самые маленькие участники ансамбля подарили гостям юбилея русскую народную песню «Растатуриха». Спела и выпускница, лауреат всероссийских и международных конкурсов Таисия Божко.А хоровой ансамбль «Благовест» под руководством Юлии Галкиной в этом году отметил 15-летие. Его выпускницы исполнили песню-посвящение любимой школе, которую сочинили сами.На церемонии чествования лучших сотрудников учреждения были вручены благодарственные письма министра культуры Красноярского края, главы города Норильска и Норильского городского Совета депутатов за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.А публика, вдохновлённая увиденным, ещё долго не расходилась, с интересом рассматривая выставку отделения изобразительного искусства, посвящённую родному краю и Таймыру.Фото Ирины Даниленко