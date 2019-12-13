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13 декабря 2019, 10:55



MAY9.RU: начал работу официальный сайт 75-летия Победы.

Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU или 9мая.рф начал работу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента России. Сайт Победы функционирует с 2005 года, его контент обновляется каждые пять лет. «MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций», - говорится в сообщении. Портал будет сообщать о памятных, праздничных, образовательных акциях, запланированных на 2020 год. Также на нём разместят архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива Парадов Победы прошедших лет.

Просмотров:146 Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU или 9мая.рф начал работу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента России.Сайт Победы функционирует с 2005 года, его контент обновляется каждые пять лет.«MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций», - говорится в сообщении.Портал будет сообщать о памятных, праздничных, образовательных акциях, запланированных на 2020 год. Также на нём разместят архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива Парадов Победы прошедших лет.