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13 декабря 2019, 11:00



МФК «Норильский никель» в эти выходные сыграет с «Ухтой».

Сейчас «Норильский никель» с 20 очками в активе занимает четвёртое место турнирной таблицы. «Ухта» с четырьмя очками расположилась на последней строчке. За всё время соперники провели между собой 13 матчей, в 10 из которых побеждали норильчане, в одном – ухтинцы. Ещё два раза команды расходились миром. Разница забитых и пропущенных мячей 57:25 в пользу никельщиков. Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube: 14 декабря – в 17.00, 15 декабря – в 15.00 (время московское).

Просмотров:147 Двухматчевое противостояние восьмого тура Суперлиги подопечные Евгения Куксевича проведут 14-15 декабря в Ухте против одноимённого мини-футбольного клуба.Сейчас «Норильский никель» с 20 очками в активе занимает четвёртое место турнирной таблицы. «Ухта» с четырьмя очками расположилась на последней строчке.За всё время соперники провели между собой 13 матчей, в 10 из которых побеждали норильчане, в одном – ухтинцы. Ещё два раза команды расходились миром. Разница забитых и пропущенных мячей 57:25 в пользу никельщиков.Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube: 14 декабря – в 17.00, 15 декабря – в 15.00 (время московское).