Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41913

13 декабря 2019, 13:37



На Таймыре открылась ледовая переправа через реку Дудинку.

Переправу оценила районная комиссия в составе представителей администрации Таймыра, подрядной организации, сотрудников ГИБДД и МЧС России по Красноярскому краю. По произведенным замерам льда установлено, что его толщина располагает к проезду легкового транспорта весом до трёх споловиной тонн. Переправа будет работать с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, сообщили в администрации Таймырского муниципального района. Фото с сайта таймырский.24.мвд.рф

Просмотров:145 Она используется для перевозки пассажиров с посадочной площадки «Дудинка» и будет работать в зимний период 2019-2020 годов.Протяжённость переправы - 450 метров, ширина - 12 метров.Переправу оценила районная комиссия в составе представителей администрации Таймыра, подрядной организации, сотрудников ГИБДД и МЧС России по Красноярскому краю.По произведенным замерам льда установлено, что его толщина располагает к проезду легкового транспорта весом до трёх споловиной тонн.Переправа будет работать с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, сообщили в администрации Таймырского муниципального района.Фото с сайта таймырский.24.мвд.рф