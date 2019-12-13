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13 декабря 2019, 14:16



Главный финансовый документ территории под пристальным вниманием депутатов.

Как и в предыдущие годы, бюджет Норильска является программным и социально ориентированным. В 2020 году продолжат своё действие 18 муниципальных программ, охватывающих все сферы жизнедеятельности. Предполагается увеличение бюджетного финансирования большинства программ: • «Развитие образования»: ~9,3 млрд рублей (увеличение на ~0,2 млрд рублей); • «Социальная поддержка жителей»: ~181,4 млн рублей (снижение на ~461,2 млн рублей в связи с возвратом полномочий в области социальной политики на краевой уровень); • «Обеспечение жильём»: ~160 млн рублей (увеличение на ~44,6 млн рублей); • «Реформирование и модернизация ЖКХ»: ~1,6 млрд рублей (увеличение на ~0,1 млрд рублей); • «Содействие занятости населения»: ~18,3 млн рублей (снижение на ~31 млн рублей); • «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: ~291,8 млн рублей (увеличение на ~11 млн рублей); • «Развитие культуры»: ~1,2 млрд рублей (увеличение на ~0,1 млрд рублей); • «Развитие физической культуры и спорта»: ~959 млн рублей (увеличение на ~48,8 млн рублей); • «Развитие потребительского рынка и услуг»: ~50,3 млн рублей (увеличение на ~20,9 млн рублей); • «Развитие транспортной системы»: ~3,1 млрд рублей (на прежнем уровне); • «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»: ~12,1 млн рублей (увеличение на ~0,1 млн рублей); • «Управление муниципальными финансами»: ~280 млн рублей (уменьшение на ~593,1 млн рублей); • «Управление муниципальным имуществом»: ~265,8 млн рублей (увеличение на ~91 млн рублей); • «Благоустройство»: ~318,8 млн рублей (увеличение на ~31,8 млн рублей); • «Молодёжь в XXI веке»: ~69 млн рублей (увеличение на ~0,7 млн рублей); • «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: ~900,9 млн рублей (увеличение на ~0,2 млн рублей); • «Формирование современной городской среды»: ~3,4 млн рублей (без учёта федерального финансирования, т. к. лимиты будут доведены позднее); • «Развитие туризма»: ~70,5 млн рублей (без учёта финансирования из внебюджетных источников). Обсудив представленный проект бюджета Норильска на ближайшие три года, депутаты рекомендовали утвердить его на ближайшей сессии городского Совета.

Просмотров:134 Проект бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов депутаты рассмотрели на заседании комиссии по бюджету и собственности. Ранее документ обсудили на публичных слушаниях.Как и в предыдущие годы, бюджет Норильска является программным и социально ориентированным. В 2020 году продолжат своё действие 18 муниципальных программ, охватывающих все сферы жизнедеятельности.Предполагается увеличение бюджетного финансирования большинства программ:• «Развитие образования»: ~9,3 млрд рублей (увеличение на ~0,2 млрд рублей);• «Социальная поддержка жителей»: ~181,4 млн рублей (снижение на ~461,2 млн рублей в связи с возвратом полномочий в области социальной политики на краевой уровень);• «Обеспечение жильём»: ~160 млн рублей (увеличение на ~44,6 млн рублей);• «Реформирование и модернизация ЖКХ»: ~1,6 млрд рублей (увеличение на ~0,1 млрд рублей);• «Содействие занятости населения»: ~18,3 млн рублей (снижение на ~31 млн рублей);• «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: ~291,8 млн рублей (увеличение на ~11 млн рублей);• «Развитие культуры»: ~1,2 млрд рублей (увеличение на ~0,1 млрд рублей);• «Развитие физической культуры и спорта»: ~959 млн рублей (увеличение на ~48,8 млн рублей);• «Развитие потребительского рынка и услуг»: ~50,3 млн рублей (увеличение на ~20,9 млн рублей);• «Развитие транспортной системы»: ~3,1 млрд рублей (на прежнем уровне);• «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»: ~12,1 млн рублей (увеличение на ~0,1 млн рублей);• «Управление муниципальными финансами»: ~280 млн рублей (уменьшение на ~593,1 млн рублей);• «Управление муниципальным имуществом»: ~265,8 млн рублей (увеличение на ~91 млн рублей);• «Благоустройство»: ~318,8 млн рублей (увеличение на ~31,8 млн рублей);• «Молодёжь в XXI веке»: ~69 млн рублей (увеличение на ~0,7 млн рублей);• «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»: ~900,9 млн рублей (увеличение на ~0,2 млн рублей);• «Формирование современной городской среды»: ~3,4 млн рублей (без учёта федерального финансирования, т. к. лимиты будут доведены позднее);• «Развитие туризма»: ~70,5 млн рублей (без учёта финансирования из внебюджетных источников).Обсудив представленный проект бюджета Норильска на ближайшие три года, депутаты рекомендовали утвердить его на ближайшей сессии городского Совета.