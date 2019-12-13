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13 декабря 2019, 14:52



Александр Усс: концерт Дениса Мацуева и Красноярского симфонического оркестра - большое событие для всех любителей классической музыки.

Накануне в краевой столице звёзды симфонического искусства дали концерт в Большом концертном зале Красноярской филармонии. «Я искренне благодарен за удовольствие от этого концерта и за то, что вы всегда с нами. Это, безусловно, большое событие и для нашего оркестра, и для нашего города, для всех любителей классической музыки», - отметил губернатор в беседе с музыкантом. «Я играл для своих, потому что считаю, что сибиряки - это отдельная национальность, в Красноярске я был около 30 раз, и мне здесь все родные люди, как родственники уже, а это ко многому обязывает», - сказал Денис Мацуев. В Норильск музыканты приехали благодаря Агентству развития Норильска. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:130 Сегодня в Заполярном театре драмы откроются «Норильские музыкальные сезоны» - концертом выдающегося пианиста Дениса Мацуева и Красноярского академического симфонического оркестра под руководством дирижёра Владимира Ланде. В субботу, 14 декабря, оркестр исполнит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». 15 декабря «Норильские музыкальные сезоны» зазвучат в городском Концертном зале (ул. Б. Хмельницкого, 17а). Там пройдут концерты симфонического оркестра «Puzzle-оркестр» (в 13 часов) и брасс-квинтета (в 18 часов).Накануне в краевой столице звёзды симфонического искусства дали концерт в Большом концертном зале Красноярской филармонии.«Я искренне благодарен за удовольствие от этого концерта и за то, что вы всегда с нами. Это, безусловно, большое событие и для нашего оркестра, и для нашего города, для всех любителей классической музыки», - отметил губернатор в беседе с музыкантом.«Я играл для своих, потому что считаю, что сибиряки - это отдельная национальность, в Красноярске я был около 30 раз, и мне здесь все родные люди, как родственники уже, а это ко многому обязывает», - сказал Денис Мацуев.В Норильск музыканты приехали благодаря Агентству развития Норильска.Фото Вадима Кофмана