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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:40 «Формальный подход исключён». Путин об организации 75-летия Победы.
17:21 О том, какое будущее ожидает Фонд Ночной хоккейной лиги, и о планах на следующий сезон рассказал его глава - президент компании «Норникель» Владимир Потанин.
17:14 Обеспечение детей-сирот квартирами - под особым контролем норильских парламентариев.
17:14 Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».
16:30 Прокуратура Норильска закрыла доступ к сайтам по продаже поддельных дипломов.
15:47 Вчера по всей России прошёл день приёма граждан. В Норильске с главой города, его заместителями, депутатами и руководителями управлений проблемами поделились 78 человек.
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14:53 Курс арт-медиации для норильчан продолжается.
14:52 Александр Усс: концерт Дениса Мацуева и Красноярского симфонического оркестра - большое событие для всех любителей классической музыки.
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