Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41916

13 декабря 2019, 14:53



Курс арт-медиации для норильчан продолжается.

Музей Норильска в партнёрстве с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства «РОСИЗО» продолжает специальный проект Полярной арт-резиденции PolArt – курс арт-медиации «Поговори со мной об искусстве». Второй модуль «Работа с экспозицией: анализ произведений и разработка маршрутов» в рамках образовательной программы пройдёт 14 и 15 декабря в PolArt-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь). Участие в программе продолжили 18 норильчан, прошедшие конкурсный отбор. Напомним, Музей Норильска при грантовой поддержке компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» на базе PolArt-резиденции организовал новую для территории и активно развивающуюся в стране просветительскую образовательную практику в области искусства – курс арт-медиации. Его участниками стали норильчане разного возраста, профессии и опыта взаимодействия с современным искусством. Команда будущих медиаторов сформирована из кандидатов, желающих развивать свои знания, коммуникативные навыки и личностную компетенцию в области актуального искусства. Курс рассчитан на три месяца, с ноября 2019-го по январь 2020 года, с медиаторской практикой в феврале и дальнейшим участием «агентов современного искусства» в музейных проектах. Для проведения второго семинара в качестве эксперта в Норильск приглашён Алексей Бойко, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна Санкт-Петербургского государственного музея, эксперт совета по образовательной политике при комитете по образованию Санкт-Петербурга. Продолжит работу с медиаторами Дарья Маликова, психолог, искусствовед, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала ГМВЦ «РОСИЗО», разработчик просветительских и партисипаторных проектов для взрослых и детей, куратор программы медиации Уральской индустриальной биеннале современного искусства, номинант Государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018». В рамках второго семинара арт-медиаторы научатся смотреть, понимать и обсуждать произведения современного искусства, познакомятся с правилами показа объектов искусства и начнут разрабатывать собственные маршруты. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра». Фото Музея Норильска

Просмотров:133 Музей Норильска в партнёрстве с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства «РОСИЗО» продолжает специальный проект Полярной арт-резиденции PolArt – курс арт-медиации «Поговори со мной об искусстве».Второй модуль «Работа с экспозицией: анализ произведений и разработка маршрутов» в рамках образовательной программы пройдёт 14 и 15 декабря в PolArt-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь). Участие в программе продолжили 18 норильчан, прошедшие конкурсный отбор.Напомним, Музей Норильска при грантовой поддержке компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» на базе PolArt-резиденции организовал новую для территории и активно развивающуюся в стране просветительскую образовательную практику в области искусства – курс арт-медиации. Его участниками стали норильчане разного возраста, профессии и опыта взаимодействия с современным искусством. Команда будущих медиаторов сформирована из кандидатов, желающих развивать свои знания, коммуникативные навыки и личностную компетенцию в области актуального искусства.Курс рассчитан на три месяца, с ноября 2019-го по январь 2020 года, с медиаторской практикой в феврале и дальнейшим участием «агентов современного искусства» в музейных проектах.Для проведения второго семинара в качестве эксперта в Норильск приглашён Алексей Бойко, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна Санкт-Петербургского государственного музея, эксперт совета по образовательной политике при комитете по образованию Санкт-Петербурга.Продолжит работу с медиаторами Дарья Маликова, психолог, искусствовед, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала ГМВЦ «РОСИЗО», разработчик просветительских и партисипаторных проектов для взрослых и детей, куратор программы медиации Уральской индустриальной биеннале современного искусства, номинант Государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».В рамках второго семинара арт-медиаторы научатся смотреть, понимать и обсуждать произведения современного искусства, познакомятся с правилами показа объектов искусства и начнут разрабатывать собственные маршруты.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».Фото Музея Норильска