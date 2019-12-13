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13 декабря 2019, 15:33

Художники и путешественники из пяти стран мира открыли для себя Русское Заполярье.


12 декабря завершился второй тур Международного конкурса FusioNNow. Художники, путешественники, известные личности из пяти стран мира — Японии, Австралии, Италии, Дании, России — посетили Кольский полуостров.
Проект FusioNNow организован при поддержке компании «Норникель». Основная его цель — знакомство международных участников с Русским Севером, создание устойчивых связей с местными сообществами, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. Проект FusioNNow — продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года в поддержку XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран, девять финалистов приезжали в Красноярск на Универсиаду.
В первый день тура на Кольском полуострове участники прибыли в посёлок Раякоски и посетили государственный заповедник «Пасвик». Он расположен на крайнем северо-западе России, на стыке трёх границ — России, Финляндии и Норвегии. Доступ сюда есть только у сотрудников, а посетители могут войти лишь по специальным разрешениям. Вместе с рейнджерами заповедника участники проекта FusioNNow прогулялись по заснеженному лесу в поисках следов животных, измерили высоту снега. Кроме того, команда приняла участие в проекте «Письма животным». Завершился день лепкой снежных фигур.
«Три года назад я путешествовал на поезде по Транссибу и видел эти леса в окно. Я мечтал оказаться внутри, зайти в них. И поэтому сегодня я восторжен до слез от девственной чистоты этих мест», — поделился впечатлениями Юкио Кондо, участник тура из Японии.
Следующий день участников Polar Night Tour начался с экскурсии по центру «Вторая школа» в посёлке Никель. При поддержке «Норникеля» здание бывшей школы энтузиасты преобразили в современное пространство, где общаются, учатся, слушают лекции, посещают выставки местные жители и гости. Кроме того, иностранцы выступили здесь с мастер-классами.
Художник из Японии Юкио Кондо рассказал участникам об уникальной технике живописи нихонга. Вместе с никельцами он изобразил зимнее небо полярной ночи. Житель Австралии и уроженец Конго Монга Мукаса провёл музыкальный мастер-класс, в результате которого на свет появилась новая песня — Beautiful Africa, Russia and Australia. Медиаархитектор Леа Бруньоли организовала воркшоп по мэппингу и визуальным проекциям. Галя Моррелли и Оле Хаммекен рассказывали, как они живут в главном «холодильнике» планеты - Гренландии. Они научили детей балансировать на дрейфующих льдинах. Участники надели повязки на глаза и под звуки поющих льдов прошли по тонкому льду с фонариками, чтобы услышать внутренний голос.
Впечатляет, насколько хорошо оборудован центр «Вторая школа»: комфортные помещения, гибкие пространства. Сотрудники креативные, увлечённые и открыты новому. Думаю, их культурные проекты могут стать магнитом для туристов», — поделилась впечатлениями Леа Бруньоли.
Напомним, ранее, с 15 по 17 ноября, участники первого тура Международного культурного проекта FusioNNow посетили Норильск и Дудинку. Восемь человек из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России, победившие в специальном конкурсе в социальных сетях, стали гостями этнического фестиваля «Большой Аргиш».
Фото Владимира Макушкина с фестиваля "Большой Аргиш"
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