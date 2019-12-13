Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41918

13 декабря 2019, 15:34



В Дудинке двое злоумышленников оставили без связи 10 человек и получили в наказание несколько месяцев исправительных работ.

В апреле этого года они обрезали линии связи на чердаке одного из домов города. Через некоторое время их поймали и завели уголовное дело по ч. 2 ст. 215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Статья предусматривает следующие виды наказания: принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 80 тысяч. Суд приговорил хулиганов к 8 и 6 месяцам исправительных работ.

Просмотров:115 Дудинских преступников наказали исправительными работами за повреждение телекоммуникационных кабелей. На скамье подсудимых оказались мужчины 31 и 35 лет, один из которых ранее уже был судим.В апреле этого года они обрезали линии связи на чердаке одного из домов города. Через некоторое время их поймали и завели уголовное дело по ч. 2 ст. 215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Статья предусматривает следующие виды наказания: принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 80 тысяч. Суд приговорил хулиганов к 8 и 6 месяцам исправительных работ.