Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41919

13 декабря 2019, 15:47



Вчера по всей России прошёл день приёма граждан. В Норильске с главой города, его заместителями, депутатами и руководителями управлений проблемами поделились 78 человек.

Нередко граждане жалуются в администрацию сразу, как только проблема возникла, даже не попытавшись её решить через профильные учреждения. И в первую очередь это касается вопросов ЖКХ. По мнению главы Норильска, прежде чем обращаться с коммунальными вопросами к нему, необходимо попытаться отработать их с представителями своей управляющей компании. А вот если обслуживающая организация бездействует, то тогда уже администрация города может поставить её на место, подчеркнул глава. Но есть проблемы, которые решить не в силах даже градоначальник. Например, вчера к нему с просьбой помочь обратился пожилой человек, который вынужден был с материка приехать в Норильск и устроиться на работу, чтобы погасить огромные долги своего сына по квартплате. Не может администрация и помочь переехать на материк, если норильчанин не подходит ни под одну категорию участников программы переселения. В таких случаях остаётся только выслушать человека и посочувствовать ему. Так, например, с пенсионером, которого дети незаконно лишили квартиры, Ринат Ахметчин проговорил почти час. Хотя помочь в этой ситуации может только суд. Некоторые неравнодушные норильчане обращаются в администрацию не с личной проблемой, а с предложениями по улучшению городской инфраструктуры. На прошлом приёме, например, активисты просили убрать шлагбаум от здания автовокзала - тогда подъехать близко к зданию могли лишь избранные. Ринат Ахметчин, изучив вопрос, пришёл к выводу, что горожане правы. Шлагбаум убран. Нынешний приём подвиг главу города разобраться с вопросом установки светофора на улице Талнахской возле остановки «Гимназия № 1». Пока не ясно, целесообразно ли предложение пенсионера, но раз возник вопрос безопасности движения, он будет отработан, заверил глава города. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:117 Как и всегда, большинство пришедших в Многофункциональный центр, где такие встречи проходят ежеквартально, стремились попасть на приём к Ринату Ахметчину, главе города. Нередко обращение к градоначальнику для людей является последней надеждой. И в некоторых случаях действительно лишь вмешательство первых лиц города может сдвинуть дело с мёртвой точки. Так, например, наконец-то может быть решена проблема жильцов дома № 1 на ул. Красноярской, в одной из квартир которого устроен собачий питомник. Граждане уже не раз обращались с коллективной жалобой в полицию, управляющую компанию и Роспотребнадзор, но так ничего и не добились. Ринат Ахметчин же объяснил, что на основании этих обращений должны быть составлены акты, благодаря которым администрация города сможет вынести нерадивому жильцу предписание устранить нарушения. И если он не выполнит требование административной комиссии, то, согласно действующему законодательству, может лишиться жилья даже будучи собственником.Нередко граждане жалуются в администрацию сразу, как только проблема возникла, даже не попытавшись её решить через профильные учреждения. И в первую очередь это касается вопросов ЖКХ. По мнению главы Норильска, прежде чем обращаться с коммунальными вопросами к нему, необходимо попытаться отработать их с представителями своей управляющей компании. А вот если обслуживающая организация бездействует, то тогда уже администрация города может поставить её на место, подчеркнул глава.Но есть проблемы, которые решить не в силах даже градоначальник. Например, вчера к нему с просьбой помочь обратился пожилой человек, который вынужден был с материка приехать в Норильск и устроиться на работу, чтобы погасить огромные долги своего сына по квартплате. Не может администрация и помочь переехать на материк, если норильчанин не подходит ни под одну категорию участников программы переселения. В таких случаях остаётся только выслушать человека и посочувствовать ему. Так, например, с пенсионером, которого дети незаконно лишили квартиры, Ринат Ахметчин проговорил почти час. Хотя помочь в этой ситуации может только суд.Некоторые неравнодушные норильчане обращаются в администрацию не с личной проблемой, а с предложениями по улучшению городской инфраструктуры. На прошлом приёме, например, активисты просили убрать шлагбаум от здания автовокзала - тогда подъехать близко к зданию могли лишь избранные. Ринат Ахметчин, изучив вопрос, пришёл к выводу, что горожане правы. Шлагбаум убран. Нынешний приём подвиг главу города разобраться с вопросом установки светофора на улице Талнахской возле остановки «Гимназия № 1». Пока не ясно, целесообразно ли предложение пенсионера, но раз возник вопрос безопасности движения, он будет отработан, заверил глава города.Фото Дениса Кожевникова