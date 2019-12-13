Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41920

13 декабря 2019, 16:30



Прокуратура Норильска закрыла доступ к сайтам по продаже поддельных дипломов.

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документы об образовании могут быть выданы только после прохождения обучения и успешной сдачи итоговой аттестации. Все остальные способы получения документов подпадают под действие ст. 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов.

Просмотров:106 Прокуратура города, проводя мониторинг сети «Интернет», выявила 10 сайтов, занимающихся продажей поддельных документов об образовании. Все эти ресурсы за денежные вознаграждения предлагали изготовить и доставить под видом документов государственного образца дипломы, аттестаты, справки и сертификаты о переподготовке. При этом недобросовестные продавцы заверяют потенциального покупателя о законности приобретения таких документов, предоставляя «гарантии» использования оригинальных бланков и государственных знаков.Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документы об образовании могут быть выданы только после прохождения обучения и успешной сдачи итоговой аттестации. Все остальные способы получения документов подпадают под действие ст. 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов.