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13 декабря 2019, 17:14



Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».

Высокую награду из рук заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и директора Фонда поддержки детей Марины Гордеевой получила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Торжественная церемония состоялась 12 декабря в Москве. Норильск претендовал на победу в номинации «Города с населением 100 тысяч человек и более» и обошёл 40 других населённых пунктов. Всего же во всероссийском конкурсе принимало участие 360 городов из 72 регионов России. В целях конкурса значились: формирование среды, дружественной детям, профилактика детского и семейного неблагополучия. Городам-участникам было необходимо сформировать план общегородских мероприятий, отвечающих целям конкурса. Наталья Коростелева отметила: - Наша работа начинается не с объявления конкурса - для нас это ежедневный труд. Мы стараемся разнообразить досуг маленьких северян в любое время года – и в полярную ночь, и в полярный день. В период с апреля по октябрь этого года органами, учреждениями и организациями города, принявшими участие в реализации общегородского плана, проведено более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям различных категорий. Также Наталья Коростелева поблагодарила всех, кто организовывал флешмобы, фестивали, чтения, акции. Особенно выделила Центр семьи «Норильский» - учреждение отвечает за проведение конкурса на нашей территории. Отметим, Норильск участвует в конкурсе городов уже в третий раз. В прошлом году наш город также занял первое место, в позапрошлом был признан лучшим в выполнении отдельного конкурсного задания – проведении акции «А у нас во дворе». Фото с сайта норильск.рф

Просмотров:121 Высокую награду из рук заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и директора Фонда поддержки детей Марины Гордеевой получила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Торжественная церемония состоялась 12 декабря в Москве.Норильск претендовал на победу в номинации «Города с населением 100 тысяч человек и более» и обошёл 40 других населённых пунктов. Всего же во всероссийском конкурсе принимало участие 360 городов из 72 регионов России.В целях конкурса значились: формирование среды, дружественной детям, профилактика детского и семейного неблагополучия. Городам-участникам было необходимо сформировать план общегородских мероприятий, отвечающих целям конкурса.Наталья Коростелева отметила:- Наша работа начинается не с объявления конкурса - для нас это ежедневный труд. Мы стараемся разнообразить досуг маленьких северян в любое время года – и в полярную ночь, и в полярный день. В период с апреля по октябрь этого года органами, учреждениями и организациями города, принявшими участие в реализации общегородского плана, проведено более 200 мероприятий, адресованных детям и семьям различных категорий.Также Наталья Коростелева поблагодарила всех, кто организовывал флешмобы, фестивали, чтения, акции. Особенно выделила Центр семьи «Норильский» - учреждение отвечает за проведение конкурса на нашей территории.Отметим, Норильск участвует в конкурсе городов уже в третий раз. В прошлом году наш город также занял первое место, в позапрошлом был признан лучшим в выполнении отдельного конкурсного задания – проведении акции «А у нас во дворе».Фото с сайта норильск.рф