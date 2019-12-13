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13 декабря 2019, 17:14



Обеспечение детей-сирот квартирами - под особым контролем норильских парламентариев.

Как сообщалось, в этом году благодаря работе норильских единороссов с краевыми коллегами, удалось решить важную проблему. Теперь за бюджетные средства можно ремонтировать не только муниципальные квартиры, в которые потом заселятся выпускники социальных и образовательных учреждений, но и жилые помещения, находящиеся в собственности – индивидуальной или долевой – таких детей. Как отметил Дмитрий Карасёв, внесение изменений в краевой закон – это исправление важного пробела в действующем законодательстве: «К сожалению, очень часто мы сталкивались с тем, что дети-сироты де-юре были обеспечены жильём. Однако, пока такой ребёнок находился на попечении государства, эти квартиры приходили в негодность, и по факту по достижении 18-летия детям-сиротам вселяться было некуда. Мы не могли ремонтировать эти жилые помещения, поскольку они – частная собственность, и такие бюджетные траты были бы незаконными», - подчеркнул он. После внесения соответствующих изменений в краевой закон региональные власти выделили средства на ремонт 24 квартир, находящихся в собственности указанной категории граждан, достигших совершеннолетия. Сейчас в этих квартирах полным ходом идут ремонтные работы. Как пояснили специалисты УЖКХ, закреплённое за сиротами жильё иногда бывает не просто в нежилом состоянии, но и требует капитального ремонта. В других квартирах юные собственники за счёт собственных средств или благотворительной помощи частично выполняют ремонт собственными силами, и объём необходимых работ сокращается. Но чаще всего требуется полный комплекс работ. При выполнении ремонта в квартирах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меняют электропроводку, сантехнику, входные и межкомнатные двери, обои. «Безусловно, речь не идёт о шикарном ремонте. Однако выполняемый комплекс работ позволит выпускникам социальных или образовательных учреждений по достижении 18-летия вселиться в свою собственную квартиру и не думать о том, где взять средства на ремонт», - отметил Дмитрий Карасёв. Всего в текущем году из местного и краевого бюджетов были выделены средства на ремонт 44 квартир, предназначенных для заселения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которым исполнилось 18 лет: 20 муниципальных квартир и 24 квартиры, находящиеся в собственности детей-сирот. По предварительным данным, в 2020 году 18 лет исполнится 20 воспитанникам социальных и образовательных учреждений, которые также будут обеспечены отремонтированным жильём.

Просмотров:99 Ход проведения ремонтных работ в квартирах, предназначенных для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня оценили председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв и начальник местного управления ЖКХ Евгений Войник.Как сообщалось, в этом году благодаря работе норильских единороссов с краевыми коллегами, удалось решить важную проблему. Теперь за бюджетные средства можно ремонтировать не только муниципальные квартиры, в которые потом заселятся выпускники социальных и образовательных учреждений, но и жилые помещения, находящиеся в собственности – индивидуальной или долевой – таких детей.Как отметил Дмитрий Карасёв, внесение изменений в краевой закон – это исправление важного пробела в действующем законодательстве: «К сожалению, очень часто мы сталкивались с тем, что дети-сироты де-юре были обеспечены жильём. Однако, пока такой ребёнок находился на попечении государства, эти квартиры приходили в негодность, и по факту по достижении 18-летия детям-сиротам вселяться было некуда. Мы не могли ремонтировать эти жилые помещения, поскольку они – частная собственность, и такие бюджетные траты были бы незаконными», - подчеркнул он.После внесения соответствующих изменений в краевой закон региональные власти выделили средства на ремонт 24 квартир, находящихся в собственности указанной категории граждан, достигших совершеннолетия. Сейчас в этих квартирах полным ходом идут ремонтные работы.Как пояснили специалисты УЖКХ, закреплённое за сиротами жильё иногда бывает не просто в нежилом состоянии, но и требует капитального ремонта. В других квартирах юные собственники за счёт собственных средств или благотворительной помощи частично выполняют ремонт собственными силами, и объём необходимых работ сокращается.Но чаще всего требуется полный комплекс работ. При выполнении ремонта в квартирах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меняют электропроводку, сантехнику, входные и межкомнатные двери, обои.«Безусловно, речь не идёт о шикарном ремонте. Однако выполняемый комплекс работ позволит выпускникам социальных или образовательных учреждений по достижении 18-летия вселиться в свою собственную квартиру и не думать о том, где взять средства на ремонт», - отметил Дмитрий Карасёв.Всего в текущем году из местного и краевого бюджетов были выделены средства на ремонт 44 квартир, предназначенных для заселения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которым исполнилось 18 лет: 20 муниципальных квартир и 24 квартиры, находящиеся в собственности детей-сирот.По предварительным данным, в 2020 году 18 лет исполнится 20 воспитанникам социальных и образовательных учреждений, которые также будут обеспечены отремонтированным жильём.