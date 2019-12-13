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13 декабря 2019, 17:21



О том, какое будущее ожидает Фонд Ночной хоккейной лиги, и о планах на следующий сезон рассказал его глава - президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

По словам Потанина, «Связь поколений» повышает интерес молодёжи к хоккею, в который их вовлекают ветераны спорта. Он напомнил, что Ночная хоккейная лига сначала была любительским движением, в котором позже начали участвовать и знаменитости. Сейчас организация планирует восстановить хоккейные традиции, для чего новым её руководителем назначили двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова. А также в планах - укрепить главный принцип игр серии НХЛ, который предписывает смешивать в команде любителей и профессионалов высочайшего уровня. Ранее за соблюдением этого и других принципов наблюдал совет ветеранов, которого больше нет, но и эту традицию тоже хотят вернуть. Кроме того, Потанин анонсировал благотворительный матч с участием Буре, Фетисова и его самого, который 3 января пройдёт на «Роза Хуторе» в Сочи. В том же месяце планируют провести традиционный Кубок легенд, а в марте игроки встретятся в Норильске. Сезон завершат Фестивалем НХЛ в Сочи, где каждый год отмечают наиболее значимый хоккейный праздник России.

Просмотров:95 Сам он лично участвовал в товарищеском матче «Связь поколений». Это была вторая такая игра. В этот раз в одном звене были Павел Буре, Вячеслав Фетисов, а также игроки сборной Капризов и Войнов. Эта традиция зародилась в прошлом году, когда «Норникель» и Российская Федерация хоккея подписали четырёхлетнее соглашение о спонсировании сборной, сообщает sovsport.ru.По словам Потанина, «Связь поколений» повышает интерес молодёжи к хоккею, в который их вовлекают ветераны спорта.Он напомнил, что Ночная хоккейная лига сначала была любительским движением, в котором позже начали участвовать и знаменитости. Сейчас организация планирует восстановить хоккейные традиции, для чего новым её руководителем назначили двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова.А также в планах - укрепить главный принцип игр серии НХЛ, который предписывает смешивать в команде любителей и профессионалов высочайшего уровня. Ранее за соблюдением этого и других принципов наблюдал совет ветеранов, которого больше нет, но и эту традицию тоже хотят вернуть.Кроме того, Потанин анонсировал благотворительный матч с участием Буре, Фетисова и его самого, который 3 января пройдёт на «Роза Хуторе» в Сочи. В том же месяце планируют провести традиционный Кубок легенд, а в марте игроки встретятся в Норильске. Сезон завершат Фестивалем НХЛ в Сочи, где каждый год отмечают наиболее значимый хоккейный праздник России.