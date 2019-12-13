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13 декабря 2019, 17:40

«Формальный подход исключён». Путин об организации 75-летия Победы.


Президент России Владимир Путин призвал как можно более искренне подойти к организации предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, глава государства считает формальный подход в этом вопросе неприемлемым. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдёт как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать всё необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся», – заявил Путин в среду на заседании оргкомитета «Победа».
Глава государства подчеркнул, что в рамках мероприятия следует исключить «формальный, равнодушный подход к организации». Он уточнил, что имеет в виду как крупные города, так и небольшие населённые пункты. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании сообщила, что материальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, вырастет до 46,6 тысячи рублей в 2020 году, вдов военнослужащих – до 32,3 тысячи рублей.
В свою очередь президент попросил проработать и внести предложения по дополнительным выплатам ветеранам ВОВ к предстоящему 75-летию Великой Победы.

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    Список новостей

 13 декабря 2019 
17:40   «Формальный подход исключён». Путин об организации 75-летия Победы. 17:21   О том, какое будущее ожидает Фонд Ночной хоккейной лиги, и о планах на следующий сезон рассказал его глава - президент компании «Норникель» Владимир Потанин.
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 12 декабря 2019 
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 11 декабря 2019 
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12:46   1 января больше норильских семей смогут воспользоваться ежемесячной выплатой в связи с рождением первого ребёнка.




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