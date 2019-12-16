Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41925

16 декабря 2019, 12:15



Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого в Талнахе отремонтирован. Открытие состоится уже в эту пятницу.

Напомним, в сентябре этого года кинозал был закрыт на капитальный ремонт, а благодаря Федеральному фонду кино и национальному проекту «Культура» при поддержке «Енисей кино» приобретено новое кинооборудование. Билеты на открытие расходятся очень быстро, бронировать их рекомендуют заранее по номеру 37-28-05.

Просмотров:204 20 декабря в 15.00 и 18.30 состоятся первые киносеансы в обновлённом зале Культурно-досугового центра им. В. Высоцкого, а с 25 по 29 декабря пройдёт сказочный новогодний марафон "Мандариновая ёлка".Напомним, в сентябре этого года кинозал был закрыт на капитальный ремонт, а благодаря Федеральному фонду кино и национальному проекту «Культура» при поддержке «Енисей кино» приобретено новое кинооборудование.Билеты на открытие расходятся очень быстро, бронировать их рекомендуют заранее по номеру 37-28-05.