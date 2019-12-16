Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41926

16 декабря 2019, 12:59



Заявление на получение региональной социальной доплаты к пенсии можно подать через Госуслуги.

Заявление можно подать из раздела «Популярные услуги» или по ссылке https://gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=1160 Напомним, что РСД будет выплачиваться неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 10 039 рублей (величина прожиточного минимума пенсионера Красноярского края в 2020 году). Это происходит в соответствии с 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». При подаче заявления через портал государственных услуг представление оригиналов документов не требуется.

Просмотров:178 На портале государственных и муниципальных услуг Красноярского края gosuslugi.krskstate.ru появилась возможность подачи заявления на установление региональной социальной доплаты к пенсии (РСД) в электронном виде.Заявление можно подать из раздела «Популярные услуги» или по ссылкеhttps://gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=1160Напомним, что РСД будет выплачиваться неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 10 039 рублей (величина прожиточного минимума пенсионера Красноярского края в 2020 году). Это происходит в соответствии с 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».При подаче заявления через портал государственных услуг представление оригиналов документов не требуется.