Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41927

16 декабря 2019, 13:00



Авиакомпания NordStar открывает продажу билетов по субсидированным тарифам на весенне-летний сезон 2020 года.

Продажи субсидированных авиабилетов открыты на рейсы весенне-летнего расписания с 29 марта по 24 октября 2020 года. Также активно ведутся открытые ранее продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на рейсы, выполняемые в Норильск и обратно до 28 марта 2020 года включительно. Напомним, правом воспользоваться специальным тарифом при покупке билетов на данных направлениях могут молодые люди до 23 лет и пассажиры старше 55 лет (женщины) или старше 60 лет (мужчины). Также на билеты могут рассчитывать инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы. Также приобрести субсидированные авиабилеты смогут люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Авиабилеты на рейсы по субсидированным направлениям можно приобрести в аккредитованных билетных агентствах при предъявлении документа, подтверждающего право на субсидию.

Просмотров:430 Субсидированные тарифы будут доступны на рейсах, выполняющихся в Норильск и обратно по следующим направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, Анапа.Продажи субсидированных авиабилетов открыты на рейсы весенне-летнего расписания с 29 марта по 24 октября 2020 года. Также активно ведутся открытые ранее продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на рейсы, выполняемые в Норильск и обратно до 28 марта 2020 года включительно.Напомним, правом воспользоваться специальным тарифом при покупке билетов на данных направлениях могут молодые люди до 23 лет и пассажиры старше 55 лет (женщины) или старше 60 лет (мужчины). Также на билеты могут рассчитывать инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III группы. Также приобрести субсидированные авиабилеты смогут люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.Авиабилеты на рейсы по субсидированным направлениям можно приобрести в аккредитованных билетных агентствах при предъявлении документа, подтверждающего право на субсидию.