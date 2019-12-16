Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41928

16 декабря 2019, 13:12



Кто твой герой? В «Родине» пройдёт серия бесплатных мастер-классов по монтажу мобильных видеороликов.

Мобильное кино – это новое направление в современном кинематографе. Не секрет, что снимать видео сегодня может каждый, у кого есть смартфон. Секрет в том, как сделать из этого видео настоящий фильм. В течение трёх дней столичный режиссёр будет рассказывать слушателям о том, как написать собственный сценарий, что нужно знать начинающему оператору, и к каким хитростям можно прибегнуть при съёмках собственного фильма. На мастер-классах он откроет секреты использования настроек баланса белого, iso, фокуса, zoom-а, а также многое другое. Мастер-классы пройдут 18, 19 и 20 декабря в КВКО «Экран»: Молодёжный центр, ул. Советская 9а, ауд. 4-02. Начало в 17.00. Запись на мастер-классы по WhatsApp: 8-913-525-72-06 (Светлана) по будням с 10.00 до 17.00. В личном сообщении нужно указать свои Ф. И. О., возраст, учебное заведение, класс и обязательно - контактный телефон. Количество мест ограничено.

Просмотров:170 Кинокомплекс «Родина» и киновидеоклубное объединение «Экран» приглашают школьников в возрасте от 10 до 18 лет принять участие в серии бесплатных мастер-классов «Мобильное кино для детей и подростков: «Кто твой герой?». Уроки видеомастерства для них проведёт главный режиссёр MTV-Россия Юрий Однопозов.Мобильное кино – это новое направление в современном кинематографе. Не секрет, что снимать видео сегодня может каждый, у кого есть смартфон. Секрет в том, как сделать из этого видео настоящий фильм.В течение трёх дней столичный режиссёр будет рассказывать слушателям о том, как написать собственный сценарий, что нужно знать начинающему оператору, и к каким хитростям можно прибегнуть при съёмках собственного фильма. На мастер-классах он откроет секреты использования настроек баланса белого, iso, фокуса, zoom-а, а также многое другое.Мастер-классы пройдут 18, 19 и 20 декабря в КВКО «Экран»: Молодёжный центр, ул. Советская 9а, ауд. 4-02. Начало в 17.00.Запись на мастер-классы по WhatsApp: 8-913-525-72-06 (Светлана) по будням с 10.00 до 17.00.В личном сообщении нужно указать свои Ф. И. О., возраст, учебное заведение, класс и обязательно - контактный телефон. Количество мест ограничено.