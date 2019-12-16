Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41929

16 декабря 2019, 13:16



В Норильске подвели итоги работы в области гражданской обороны за год.

Сейчас в аварийно-спасательном отряде экстренного реагирования служат 30 спасателей. За год на различные происшествия и аварийные ситуации они выезжали 400 раз и спасли 40 человек. Арсенал отряда постоянно пополнялся необходимой техникой и инструментами. Чрезвычайных ситуаций с начала года в Норильске не зарегистрировано. Глава города обозначил участникам сбора основные задачи и мероприятия в области ГОиЧС на 2020 год. Ринат Ахметчин подчеркнул, что в очередной раз наш город признан лучшим в крае и занял первое место по результатам смотра-конкурса среди городских округов Красноярского края на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности». Добавим, под руководством главы Норильска в этом году состоялись три тренировки с администрацией города, организациями и службами РСЧС города. Задействованные силы и средства показали высокую готовность к чрезвычайным ситуациям. Во всех школах постоянно ведутся предупредительно-профилактические работы с детьми и открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. В рамках встречи по итогам работы в сфере ГОиЧС за 2019 год дипломами и благодарственными письмами главы Норильска и начальника управления ГОиЧС награждены лучшие работники, учреждения и предприятия города. Фото Ирины Яринской

Просмотров:196 Под председательством главы города Рината Ахметчина состоялся учебно-методический сбор. Были озвучены результаты совместной работы всех подразделений в сфере ГОиЧС.Сейчас в аварийно-спасательном отряде экстренного реагирования служат 30 спасателей. За год на различные происшествия и аварийные ситуации они выезжали 400 раз и спасли 40 человек. Арсенал отряда постоянно пополнялся необходимой техникой и инструментами. Чрезвычайных ситуаций с начала года в Норильске не зарегистрировано.Глава города обозначил участникам сбора основные задачи и мероприятия в области ГОиЧС на 2020 год. Ринат Ахметчин подчеркнул, что в очередной раз наш город признан лучшим в крае и занял первое место по результатам смотра-конкурса среди городских округов Красноярского края на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности».Добавим, под руководством главы Норильска в этом году состоялись три тренировки с администрацией города, организациями и службами РСЧС города. Задействованные силы и средства показали высокую готовность к чрезвычайным ситуациям.Во всех школах постоянно ведутся предупредительно-профилактические работы с детьми и открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.В рамках встречи по итогам работы в сфере ГОиЧС за 2019 год дипломами и благодарственными письмами главы Норильска и начальника управления ГОиЧС награждены лучшие работники, учреждения и предприятия города.Фото Ирины Яринской