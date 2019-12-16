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16 декабря 2019, 14:07



Аэропорт «Норильск» стал обладателем национальной премии «Транспортная безопасность России – 2019».

Обеспечению транспортной безопасности в норильском аэропорту традиционно уделяется огромное внимание. «Поскольку требования в области обеспечения транспортной безопасности регулярно актуализируются, наши сотрудники также регулярно проходят обучение и аттестацию по авиационной и транспортной безопасности. В рамках программы модернизации, которую финансирует компания «Норникель», абсолютно все технические средства и системы обеспечения транспортной безопасности аэропорта обновлены. В нашем распоряжении - самая передовая техника: стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, анализаторы химических веществ и другое», - рассказал заместитель начальника службы авиационной безопасности аэропорта «Норильск» Сергей Ерастов. Члены экспертной комиссии высоко оценили работу, проделанную норильским аэропортом в области защиты от внешнего проникновения. «К настоящему времени завершено строительство периметрового охранного ограждения с противоподкопной системой. Сейчас ведётся его оснащение камерами видеонаблюдения, датчиками вибрации и сигнализацией. Всё оборудование адаптировано для работы в наших суровых климатических условиях. Анализировать поступающие с датчиков и камер данные будет искусственный интеллект», - сообщил Сергей Ерастов. Национальная премия «Транспортная безопасность России» учреждена Ассоциацией «Транспортная безопасность» и одноимённым Фондом при поддержке Минтранса РФ и Комитета по транспорту Госдумы. В этом году премия проводилась в восьми номинациях. Эксперты выбирали лучших в сфере авиатранспорта, железнодорожных, морских, речных и автомобильных перевозок. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:273 Воздушная гавань заняла третье место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры, реализовавший требования в области обеспечения безопасности». Торжественная церемония вручения премии состоялась в Москве в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Мнение. Практика».Обеспечению транспортной безопасности в норильском аэропорту традиционно уделяется огромное внимание.«Поскольку требования в области обеспечения транспортной безопасности регулярно актуализируются, наши сотрудники также регулярно проходят обучение и аттестацию по авиационной и транспортной безопасности. В рамках программы модернизации, которую финансирует компания «Норникель», абсолютно все технические средства и системы обеспечения транспортной безопасности аэропорта обновлены. В нашем распоряжении - самая передовая техника: стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, анализаторы химических веществ и другое», - рассказал заместитель начальника службы авиационной безопасности аэропорта «Норильск» Сергей Ерастов.Члены экспертной комиссии высоко оценили работу, проделанную норильским аэропортом в области защиты от внешнего проникновения.«К настоящему времени завершено строительство периметрового охранного ограждения с противоподкопной системой. Сейчас ведётся его оснащение камерами видеонаблюдения, датчиками вибрации и сигнализацией. Всё оборудование адаптировано для работы в наших суровых климатических условиях. Анализировать поступающие с датчиков и камер данные будет искусственный интеллект», - сообщил Сергей Ерастов.Национальная премия «Транспортная безопасность России» учреждена Ассоциацией «Транспортная безопасность» и одноимённым Фондом при поддержке Минтранса РФ и Комитета по транспорту Госдумы. В этом году премия проводилась в восьми номинациях. Эксперты выбирали лучших в сфере авиатранспорта, железнодорожных, морских, речных и автомобильных перевозок.Фото Владимира Макушкина