Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41931

16 декабря 2019, 14:09



За хранение наркотиков перед судом предстанет 42-летний норильчанин.



Просмотров:168 Мужчину задержали в ноябре на Комсомольской улице. У него обнаружили и изъяли 0,7 грамма наркотического средства. Завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», которое уже передано в суд. Обвиняемому грозит до трёх лет тюрьмы.