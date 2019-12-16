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16 декабря 2019, 14:10



Норильские боксёры успешно завершают год: в активе медали первенств региона и ЦС ФСО профсоюзов «Россия».

Также в декабре в Красноярске прошло первенство региона среди юниоров, юниорок и девушек, в котором норильчане также не остались без медалей. Карина Фёдорова стала победительницей первенства, теперь девушке предстоит выступление на первенстве Сибири, которое пройдёт в феврале в Кемерово. Также первым в своей категории стал Никита Никитенко, он вместе с товарищем по команде Абдулхаликом Алиевым, ставшим на этом первенстве вторым, примет участие в первенстве Сибири в Иркутске в январе. На третью ступень пьедестала на первенстве поднялся Леонтий Колёсников. Все спортсмены – воспитанники спортшкол № 4 и № 5, подготовлены тренерами Владимиром Лазником, Максимом Трофимовым и Владиславом Васильевым. Фото участников соревнований

Просмотров:193 Первенство ЦС ФСО профсоюзов «Россия» прошло в Железногорске с 10 по 15 декабря. В турнире принимали участие 160 спортсменов из всех регионов края. Команда Норильска привезла сразу девять медалей, в том числе шесть высшего достоинства. Первыми в своих весовых категориях стали: Максим Монастырский (СШ № 4), Богдан Ковальчук (СШ № 4), Леонтий Колёсников (СШ № 4), Вольф Рамазанов (СШ № 5), Эмир Телемишев (СШ № 4), Владимир Пензин (СШ № 5). Серебро завоевал Егор Карасёв (СШ № 4), бронза на счету Владислава Ефремова (СШ № 4) и Лечи Рамазанова (СШ № 5).Также в декабре в Красноярске прошло первенство региона среди юниоров, юниорок и девушек, в котором норильчане также не остались без медалей.Карина Фёдорова стала победительницей первенства, теперь девушке предстоит выступление на первенстве Сибири, которое пройдёт в феврале в Кемерово. Также первым в своей категории стал Никита Никитенко, он вместе с товарищем по команде Абдулхаликом Алиевым, ставшим на этом первенстве вторым, примет участие в первенстве Сибири в Иркутске в январе. На третью ступень пьедестала на первенстве поднялся Леонтий Колёсников. Все спортсмены – воспитанники спортшкол № 4 и № 5, подготовлены тренерами Владимиром Лазником, Максимом Трофимовым и Владиславом Васильевым.Фото участников соревнований