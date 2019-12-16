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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:44 Традиционный конкурс кулинарного мастерства «Секрет гурмана» прошёл среди работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза».
18:10 Знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев впервые выступил в нашем городе, открыв фестиваль «Норильские музыкальные сезоны».
18:06 22 декабря в Городском центре культуры пройдёт первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».
18:04 Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» 18 декабря отметит своё 15-летие.
17:57 Состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения.
17:37 В связи с передачей полномочий в сфере соцзащиты с муниципального на краевой уровень помощь населению не сократится.
17:05 МРОТ в Норильске увеличится до 31,5 тысячи рублей.
16:51 Российские нотариусы смогут заверять документы в электронном виде.
16:46 В восьмом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» на выезде поделил очки с «Ухтой» - 3:0 и 4:5.
16:30 15 дней осталось до Нового года! Во всех районах Норильска в минувшую субботу открылись снежные городки.
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