Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41933

16 декабря 2019, 14:37



Местная общественная палата объявила о начале работы «Общественной среды». К диалогу приглашают норильчан, не равнодушных к жизни города.

На очередном заседании с участием главы города Рината Ахметчина и председателя норильского горсовета депутатов Александра Пестрякова рассмотрели ряд вопросов. Поскольку общественная палата - совещательно-консультативный орган, который взаимодействует между обществом и исполнительной властью, с подачи Александра Пестрякова было решено проводить встречи накануне городских сессий, рассматривая проекты решений. Очередная сессия намечена на 17 декабря. На ней примут два десятка решений, среди которых - бюджет Норильска на 2020 год. Кроме того, запускается проект «Общественная среда» -приём норильчан по вопросам организации городского пространства, гражданских инициатив, по работе неформальных объединений. - Первый приём пройдёт в среду, 18 декабря, - говорит Наталья Солодовник, председатель общественной палаты. - Мы приглашаем всех активных общественных деятелей. Идеи и предложения, важные для норильчан и развития города, мы обсудим с членами палаты, скоординируем, кто может решить тот или иной вопрос. Нам бы хотелось лучше понимать, как они видят позитивные изменения в Норильске. Приём в рамках «Общественной среды» пройдёт по адресу: Ленинский пр., 21 (здание Дворца торжеств, отдельный вход). Также Наталья Солодовник рассказала, что палата занимается вопросом правомерности размещения благотворительных ящиков, заполонивших норильские магазины. Это проблема, назревшая в масштабах всей страны. 10 декабря первое чтение прошёл законопроект, который закрепит понятие и виды ящиков для сбора пожертвований. Использовать их смогут только некоммерческие организации, чьи учредительные документы предусматривают благотворительную деятельность. Норильская палата провела проверку в Центральном районе, продолжается работа в Талнахе и Кайеркане. Об итогах сообщат дополнительно. Фото Ирины Яринской

Просмотров:177 Нынешний состав норильской общественной палаты сформирован в 2017 году. В него входит 21 человек: 7 – по представлению главы Норильска, 7 – от городского Совета и оставшиеся 7 – избраны предыдущими двумя третями состава. С ноября местную палату возглавляет председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.На очередном заседании с участием главы города Рината Ахметчина и председателя норильского горсовета депутатов Александра Пестрякова рассмотрели ряд вопросов. Поскольку общественная палата - совещательно-консультативный орган, который взаимодействует между обществом и исполнительной властью, с подачи Александра Пестрякова было решено проводить встречи накануне городских сессий, рассматривая проекты решений. Очередная сессия намечена на 17 декабря. На ней примут два десятка решений, среди которых - бюджет Норильска на 2020 год.Кроме того, запускается проект «Общественная среда» -приём норильчан по вопросам организации городского пространства, гражданских инициатив, по работе неформальных объединений.- Первый приём пройдёт в среду, 18 декабря, - говорит Наталья Солодовник, председатель общественной палаты. - Мы приглашаем всех активных общественных деятелей. Идеи и предложения, важные для норильчан и развития города, мы обсудим с членами палаты, скоординируем, кто может решить тот или иной вопрос. Нам бы хотелось лучше понимать, как они видят позитивные изменения в Норильске.Приём в рамках «Общественной среды» пройдёт по адресу: Ленинский пр., 21 (здание Дворца торжеств, отдельный вход).Также Наталья Солодовник рассказала, что палата занимается вопросом правомерности размещения благотворительных ящиков, заполонивших норильские магазины. Это проблема, назревшая в масштабах всей страны. 10 декабря первое чтение прошёл законопроект, который закрепит понятие и виды ящиков для сбора пожертвований. Использовать их смогут только некоммерческие организации, чьи учредительные документы предусматривают благотворительную деятельность. Норильская палата провела проверку в Центральном районе, продолжается работа в Талнахе и Кайеркане. Об итогах сообщат дополнительно.Фото Ирины Яринской