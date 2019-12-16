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16 декабря 2019, 14:49



Финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации вырастет на 14,5%.

Финансирование обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации в 2020-2022 годах увеличат на 14,5% — до 35,5 миллиарда рублей в год, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС. По её словам, в текущем году финансирование обеспечения инвалидов такими техсредствами было предусмотрено в объёме 31 миллиарда рублей. Вице-премьер также рассказала, что сейчас по поручению президента на площадке кабмина рассматривается законопроект о возможности использования электронного сертификата на средства технической реабилитации для инвалидов. Этот сертификат позволит гражданам с инвалидностью самостоятельно выбрать модель, функционал, марку изделия в рамках определённой государством суммы средств. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:154 Финансирование обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации в 2020-2022 годах увеличат на 14,5% — до 35,5 миллиарда рублей в год, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.По её словам, в текущем году финансирование обеспечения инвалидов такими техсредствами было предусмотрено в объёме 31 миллиарда рублей.Вице-премьер также рассказала, что сейчас по поручению президента на площадке кабмина рассматривается законопроект о возможности использования электронного сертификата на средства технической реабилитации для инвалидов. Этот сертификат позволит гражданам с инвалидностью самостоятельно выбрать модель, функционал, марку изделия в рамках определённой государством суммы средств.Фото Владимира Макушкина