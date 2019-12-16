Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41935

16 декабря 2019, 16:30



15 дней осталось до Нового года! Во всех районах Норильска в минувшую субботу открылись снежные городки.

С наступающим Новым годом жителей Норильска поздравил глава города Ринат Ахметчин: - Уважаемые норильчане, уже совсем скоро мы будем отмечать любимый всеми праздник – Новый год. Через две недели под бой курантов загадаем желания и вручим нашим родным подарки. В этом году мы решили открыть снежные городки раньше, чтобы дети вместе с родителями приходили сюда, катались с горок, фотографировались и радовались зиме. Большое спасибо тем, кто построил городки. Всем норильчанам желаю в 2020 году здоровья, удачи. Живите долго и счастливо. С праздником! Фото Владимира Макушкина

Просмотров:176 В Центральном районе на открытие снежного городка пришли более тысячи детей и взрослых, в Талнахе ёлка собрала 800 человек, а в Кайеркане праздник объединил 600 жителей района.С наступающим Новым годом жителей Норильска поздравил глава города Ринат Ахметчин:- Уважаемые норильчане, уже совсем скоро мы будем отмечать любимый всеми праздник – Новый год. Через две недели под бой курантов загадаем желания и вручим нашим родным подарки. В этом году мы решили открыть снежные городки раньше, чтобы дети вместе с родителями приходили сюда, катались с горок, фотографировались и радовались зиме. Большое спасибо тем, кто построил городки. Всем норильчанам желаю в 2020 году здоровья, удачи. Живите долго и счастливо. С праздником!Фото Владимира Макушкина