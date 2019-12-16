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16 декабря 2019, 16:46



В восьмом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» на выезде поделил очки с «Ухтой» - 3:0 и 4:5.

Во втором поединке, в котором неожиданно для многих победили хозяева площадки, в составе гостей забили Руслан Кудзиев, Данил Сальников, Ришат Котляров и Данил Кутузов. За «Ухту» отличились Евгений Мишарин (дважды), Денис Поваров, Сергей Горожанинов и Александр Кузьминых. «Норильский никель» с 23 очками расположился на третьем месте турнирной таблицы. В следующем туре, 21-22 декабря, подопечные Евгения Куксевича дома примут одного из лидеров чемпионской гонки - «Газпром-Югра» (Югорск), у которого сейчас 26 очков и вторая позиция в таблице. Подробный материал о встрече «Ухты» и «Норильского никеля» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды». Фото mfkuhta.ru

Просмотров:167 В первом матче, завершившемся победой норильчан, голами отметились Дмитрий Леготин, Ришат Котляров и Павел Сучилин. Тот же Сучилин мог оформить дубль, однако оказался не точен с 10-метровой отметки.Во втором поединке, в котором неожиданно для многих победили хозяева площадки, в составе гостей забили Руслан Кудзиев, Данил Сальников, Ришат Котляров и Данил Кутузов. За «Ухту» отличились Евгений Мишарин (дважды), Денис Поваров, Сергей Горожанинов и Александр Кузьминых.«Норильский никель» с 23 очками расположился на третьем месте турнирной таблицы. В следующем туре, 21-22 декабря, подопечные Евгения Куксевича дома примут одного из лидеров чемпионской гонки - «Газпром-Югра» (Югорск), у которого сейчас 26 очков и вторая позиция в таблице.Подробный материал о встрече «Ухты» и «Норильского никеля» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».Фото mfkuhta.ru