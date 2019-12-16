Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41937

16 декабря 2019, 16:51



Российские нотариусы смогут заверять документы в электронном виде.

Государственная дума рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний в третьем чтении закон о модернизации работы нотариусов в условиях глобальной цифровизации. Об этом пишет «Парламентская газета». Систему цифрового нотариата создают в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика». Когда документ вступит в силу, заверить некоторые документы: перевод, передачу в депозит нотариуса денег и ценных бумаг, выдачу описи из реестра о залоге движимого имущества и другие - можно будет в электронном виде. При этом возможность получения нотариальных услуг предусмотрена только для тех случаев, когда нет необходимости проверять волеизъявление граждан. Продавец недвижимости сможет обратиться к нотариусу для удостоверения купли-продажи помещения в одном городе, а покупатель — в другом. Документ, который удостоверили двое и более нотариусов, будет считаться договором, заключённым в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами. Также появляется инструментарий проверки документов, что исключит возможность подделки и подлога. Заявитель и нотариус смогут взаимодействовать через единую систему данных. Нотариус получит право проверить информацию о нотариальном документе, на котором должна будет проставляться машиночитаемая маркировка.

Просмотров:168 Государственная дума рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний в третьем чтении закон о модернизации работы нотариусов в условиях глобальной цифровизации. Об этом пишет «Парламентская газета».Систему цифрового нотариата создают в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика».Когда документ вступит в силу, заверить некоторые документы: перевод, передачу в депозит нотариуса денег и ценных бумаг, выдачу описи из реестра о залоге движимого имущества и другие - можно будет в электронном виде. При этом возможность получения нотариальных услуг предусмотрена только для тех случаев, когда нет необходимости проверять волеизъявление граждан.Продавец недвижимости сможет обратиться к нотариусу для удостоверения купли-продажи помещения в одном городе, а покупатель — в другом. Документ, который удостоверили двое и более нотариусов, будет считаться договором, заключённым в письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами.Также появляется инструментарий проверки документов, что исключит возможность подделки и подлога.Заявитель и нотариус смогут взаимодействовать через единую систему данных. Нотариус получит право проверить информацию о нотариальном документе, на котором должна будет проставляться машиночитаемая маркировка.