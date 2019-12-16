Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41938

16 декабря 2019, 17:05



МРОТ в Норильске увеличится до 31,5 тысячи рублей.

Так, с 1 января 2020 года минимальный уровень заработной платы в крае составит от 19 408 рублей – по центральным и южным территориям края, до 31 538 рублей – в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, сообщили в региональном правительстве. Соответствующие изменения внесены в краевой закон «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» 5 декабря 2019 года на сессии Законодательного собрания края. Рост минимального уровня зарплаты в крае составит от 1 360 рублей до 2 210 рублей к действующему уровню. Средства на дополнительное повышение МРОТ с учётом районных коэффициентов и северных надбавок предусмотрены в краевом бюджете. Фото с сайта newtambov.ru

Просмотров:370 В Красноярском крае с 1 января 2020 года в рамках федерального законодательства минимальный размер оплаты труда увеличится на 7,5 процента. МРОТ в нашем регионе начисляется с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями.Так, с 1 января 2020 года минимальный уровень заработной платы в крае составит от 19 408 рублей – по центральным и южным территориям края, до 31 538 рублей – в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, сообщили в региональном правительстве. Соответствующие изменения внесены в краевой закон «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» 5 декабря 2019 года на сессии Законодательного собрания края.Рост минимального уровня зарплаты в крае составит от 1 360 рублей до 2 210 рублей к действующему уровню. Средства на дополнительное повышение МРОТ с учётом районных коэффициентов и северных надбавок предусмотрены в краевом бюджете.Фото с сайта newtambov.ru