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16 декабря 2019, 17:37



В связи с передачей полномочий в сфере соцзащиты с муниципального на краевой уровень помощь населению не сократится.

Как отметила в докладе министр социальной политики Ирина Пастухова, в крае продолжается реформа системы управления в сфере социальной защиты населения. Соответствующие полномочия сейчас передаются с муниципального на краевой уровень. Шесть пилотных территорий (Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, поселок Кедровый, Емельяновский и Березовский районы) работают в новом формате с 1 октября. Остальные территории присоединятся к ним 1 января 2020 года. «Цель изменений – повысить качество услуг, сформировать единые подходы к управлению, оптимизировать численность чиновников», - отметила руководитель ведомства. Уже разработана и утверждена нормативно-правовая база по переходу. Экономия бюджетных средств должна составить порядка 108 миллионов рублей,пишет «Наш Красноярский край». «Теперь наша задача – работать над совершенствованием мер социальной защиты. Они должны стать максимально адресными, с реальной заботой о людях», – заявил Александр Усс. И подчеркнул: с связи с изменениями никаких сокращений объЁмов помощи населению не предвидится.

Просмотров:146 Сегодня под председательством губернатора Александра Усса в правительстве региона состоялось заседание президиума.Как отметила в докладе министр социальной политики Ирина Пастухова, в крае продолжается реформа системы управления в сфере социальной защиты населения. Соответствующие полномочия сейчас передаются с муниципального на краевой уровень. Шесть пилотных территорий (Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, поселок Кедровый, Емельяновский и Березовский районы) работают в новом формате с 1 октября. Остальные территории присоединятся к ним 1 января 2020 года.«Цель изменений – повысить качество услуг, сформировать единые подходы к управлению, оптимизировать численность чиновников», - отметила руководитель ведомства.Уже разработана и утверждена нормативно-правовая база по переходу. Экономия бюджетных средств должна составить порядка 108 миллионов рублей,пишет «Наш Красноярский край».«Теперь наша задача – работать над совершенствованием мер социальной защиты. Они должны стать максимально адресными, с реальной заботой о людях», – заявил Александр Усс. И подчеркнул: с связи с изменениями никаких сокращений объЁмов помощи населению не предвидится.