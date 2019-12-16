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16 декабря 2019, 17:57



Состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения.

В Норильском государственном индустриальном институте состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску. В рамках встречи обсуждали работу муниципального и коммерческого общественного транспорта, соблюдение ПДД, качества предоставляемых услуг, работу такси и многое другое. По некоторым наиболее острым вопросам решили провести отдельную встречу. Предложения, которые озвучили в ходе заседания, включат в план работы на 2020 год. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:176 В Норильском государственном индустриальном институте состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску.В рамках встречи обсуждали работу муниципального и коммерческого общественного транспорта, соблюдение ПДД, качества предоставляемых услуг, работу такси и многое другое. По некоторым наиболее острым вопросам решили провести отдельную встречу. Предложения, которые озвучили в ходе заседания, включат в план работы на 2020 год.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф