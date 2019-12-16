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16 декабря 2019, 17:57

Состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения.


В Норильском государственном индустриальном институте состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску.
В рамках встречи обсуждали работу муниципального и коммерческого общественного транспорта, соблюдение ПДД, качества предоставляемых услуг, работу такси и многое другое. По некоторым наиболее острым вопросам решили провести отдельную встречу. Предложения, которые озвучили в ходе заседания, включат в план работы на 2020 год.
Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
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    Список новостей

 16 декабря 2019 
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18:06   22 декабря в Городском центре культуры пройдёт первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес». 18:04   Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» 18 декабря отметит своё 15-летие.
17:57   Состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения. 17:37   В связи с передачей полномочий в сфере соцзащиты с муниципального на краевой уровень помощь населению не сократится.
17:05   МРОТ в Норильске увеличится до 31,5 тысячи рублей. 16:51   Российские нотариусы смогут заверять документы в электронном виде.
16:46   В восьмом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» на выезде поделил очки с «Ухтой» - 3:0 и 4:5. 16:30   15 дней осталось до Нового года! Во всех районах Норильска в минувшую субботу открылись снежные городки.
14:49   Финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации вырастет на 14,5%. 14:37   Местная общественная палата объявила о начале работы «Общественной среды». К диалогу приглашают норильчан, не равнодушных к жизни города.
14:10   Норильские боксёры успешно завершают год: в активе медали первенств региона и ЦС ФСО профсоюзов «Россия». 14:09   За хранение наркотиков перед судом предстанет 42-летний норильчанин.
14:07   Аэропорт «Норильск» стал обладателем национальной премии «Транспортная безопасность России – 2019». 13:16   В Норильске подвели итоги работы в области гражданской обороны за год.
13:12   Кто твой герой? В «Родине» пройдёт серия бесплатных мастер-классов по монтажу мобильных видеороликов. 13:00   Авиакомпания NordStar открывает продажу билетов по субсидированным тарифам на весенне-летний сезон 2020 года.
12:59   Заявление на получение региональной социальной доплаты к пенсии можно подать через Госуслуги. 12:15   Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого в Талнахе отремонтирован. Открытие состоится уже в эту пятницу.

 13 декабря 2019 
17:40   «Формальный подход исключён». Путин об организации 75-летия Победы. 17:21   О том, какое будущее ожидает Фонд Ночной хоккейной лиги, и о планах на следующий сезон рассказал его глава - президент компании «Норникель» Владимир Потанин.
17:14   Обеспечение детей-сирот квартирами - под особым контролем норильских парламентариев. 17:14   Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».
16:30   Прокуратура Норильска закрыла доступ к сайтам по продаже поддельных дипломов. 15:47   Вчера по всей России прошёл день приёма граждан. В Норильске с главой города, его заместителями, депутатами и руководителями управлений проблемами поделились 78 человек.
15:34   В Дудинке двое злоумышленников оставили без связи 10 человек и получили в наказание несколько месяцев исправительных работ. 15:33   Художники и путешественники из пяти стран мира открыли для себя Русское Заполярье.
14:53   Курс арт-медиации для норильчан продолжается. 14:52   Александр Усс: концерт Дениса Мацуева и Красноярского симфонического оркестра - большое событие для всех любителей классической музыки.
14:16   Главный финансовый документ территории под пристальным вниманием депутатов. 13:37   На Таймыре открылась ледовая переправа через реку Дудинку.
11:00   МФК «Норильский никель» в эти выходные сыграет с «Ухтой». 10:55   MAY9.RU: начал работу официальный сайт 75-летия Победы.

 12 декабря 2019 
18:29   Оганерская детская школа искусств отметила серебряный юбилей. 17:32   Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам.
17:07   «Полярный лис» проведёт в преддверии Нового года ещё один концерт. 17:03   Волонтёры «Норникеля» набирают команду единомышленников и приглашают на семейный фестиваль всех желающих.
16:55   Отдел оперативного контроля вошёл в структуру УЖКХ. Но обращения принимает по прежнему номеру 43-70-57. 16:48   Сейчас в МФЦ особенно многолюдно: в разгаре приём граждан по личным вопросам.
16:48   АРН рассчитывает на предложения участников Международного инновационного форума по PR-стратегии для туркластера «Арктический». 16:16   Грузовик не пропустил скорую. Пострадал реанимобиль.
15:48   Всё по-взрослому: 18 молодых норильчан получили премию главы города Норильска по итогам 2019 года. 15:47   Сегодня «Жилкомсервис» приступил к выплатам компенсации собственникам затопленных квартир на Талнахской, 17.
14:12   33-летний норильчанин предстанет перед судом за хранение наркотиков. 14:11   Для пенсионеров, которые получают «Заполярную правду» через управление социальной политики, подписка на 2020 год продляется автоматически.
13:54   В России могут появиться «Города трудовой доблести». 13:41   Север на бересте: сегодня рано утром в Норильск под охраной доставили две новгородские берестяные грамоты.
13:36   Норильчане почтили память погибших в вооружённом конфликте в Чечне. 11:08   В Объединённой дирекции заповедников Таймыра подвели итоги научных исследований.




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