16 декабря 2019, 18:04



Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» 18 декабря отметит своё 15-летие.

Один из самых известных коллективов в нашем городе родился в Норильской детской музыкальной школе. Все 15 лет ансамблем руководит потомственная казачка педагог НДШИ Валерия Диденко. «Казачок», многократный победитель городских, региональных и международных конкурсов, ведёт активную концертную деятельность. Так, в начале декабря ребята выступили на концертах в ТРК «Арена-Норильск» и 23-й школе. В канун Нового года они выйдут на сцену родной НДМШ. Готовятся и к рождественским концертам на разных городских площадках. В Городском центре культуры «Казачок» поздравят с 15-летием фольклорные коллективы «Крошечка-Хаврошечка», «Терек», «Казачий Спас», а также шоу-дефиле из КДШИ BrassBanda.