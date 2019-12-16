Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41943

16 декабря 2019, 18:06



22 декабря в Городском центре культуры пройдёт первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес».



Просмотров:139 Норильчан ждут выставки и мастер-классы, уникальная возможность познакомиться с трендовыми направлениями декоративно-прикладного творчества и создать своими руками неповторимые новогодние подарки, ёлочные игрушки и украшения. Для юных норильчан устроят предновогоднюю интерактивную программу. Среди участников фестиваля - почётные гости-мастера: Инна Афонина, которая творит в технике сухого валяния, Ксения Шинковская – автор книг «Игрушки из войлока» и «Войлок. Все способы валяния». Они проведут мастер-классы по созданию новогодних украшений и подарков.