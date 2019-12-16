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16 декабря 2019, 18:10

Знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев впервые выступил в нашем городе, открыв фестиваль «Норильские музыкальные сезоны».


Три дня минувшей недели Норильск дышал классической музыкой благодаря проекту, который воплотила Красноярская краевая филармония при поддержке Агентства развития Норильска, администрации города, компании «Норникель». Среди партнёров были фонд «Достоинство» и Фонд Владимира Потанина.
Билеты на концерт звезды норильчане раскупили за несколько часов. Журналистам повезло перед пресс-конференцией послушать и репетицию Дениса Мацуева с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. Пианист решил исполнить здесь «Бурлеску» Рихарда Штрауса и «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Рояль специально для его выступления доставили на сцену Заполярного театра драмы из менее вместительного городского Концертного зала.
Журналисты, зная, что пианист отличается особым темпераментом, поинтересовались, как инструмент? Мацуев весело парировал: «Жив ещё!» И, не дожидаясь новых вопросов, с ходу признался:
- Я посетил 124 города в нашей стране, малых и больших, 83 страны, но в Норильске не был. Несмотря на нелёгкий график, Сибирь всегда для меня - родное место. Во всём мире я утверждаю, что сибиряки - это люди, особенные по духу, по крови... Самое важное для меня – встреча с публикой, счастливая кульминация дня - это концерт, где бы я ни играл. Нет никакой разницы – Карнеги-холл это или Дом культуры, каждый выход на сцену - это как экзамен.
«Норильские музыкальные сезоны», новый для исполнителя проект, Мацуев оценил довольно высоко:
- У меня 285 концертов в год, от Америки до Японии, но ради такого замечательного сумасшествия, какое придумали в Норильске, я готов найти место в своём графике. Спасибо за это организаторам - Евгению Стодушному и Максиму Миронову. Может быть, концерт станет точкой отсчёта периодичности таких программ.
Переполненный зал принял Дениса Мацуева как родного человека. И сыграл он шедевры, написанные сто лет назад, так современно, что наверняка многие, пережив личное потрясение, подумали: «А это и про меня...»
Безупречен был и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде. Музыканты и сами заслушались, когда в финале Денис Мацуев с блеском сыграл на бис несколько известных произведений – от Шопена до Грига. И рояль, к которому ещё не прикасались такие мастерские руки, остался жив...
Фото Ирины Яринской

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