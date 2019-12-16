Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41945

16 декабря 2019, 18:44



Традиционный конкурс кулинарного мастерства «Секрет гурмана» прошёл среди работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза».

На фото: одно из конкурсных блюд. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:156 В 12-й раз газовики доказали, что на создание кулинарного шедевра могут вдохновить самые неожиданные вещи. Например, склад трубной продукции. А рецепт закуски с таким названием будет представлен в «Заполярной правде» чуть позже.На фото: одно из конкурсных блюд.Фото Владимира Макушкина