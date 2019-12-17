Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41946

17 декабря 2019, 10:33



Готовь теплоходы зимой. На подготовку флота к навигации 2020 года Енисейское пароходство направит более 390 миллионов рублей.

На судоремонтных предприятиях Енисейского речного пароходства началась ремонтная кампания. Объём финансовых средств на подготовку флота к навигационному сезону 2020 года составит 396 млн рублей, сообщается на сайте ЕРП. В нынешний межнавигационный период специалисты ремонтных предприятий «ЕРП» планируют отремонтировать 419 единиц флота. Основной объём работ приходится на крупнейшие ремонтные базы – Подтёсовскую РЭБ флота, Красноярский судоремонтный центр и Ермолаевскую РЭБ флота. На основной массе судов выполнят текущий ремонт, часть флота подлежит более затратному среднему ремонту. Так, по программе замены оборудования будут установлены главные двигатели на теплоходах «Капитан Пановик», «Солнечногорск», «Минусинск», «ТНМ-27», заменены котлы на 6 судах, вспомогательные двигатели на 9 судах, на трёх судах планируется установка оборудования для приготовления питьевой воды, несколько судов оборудуют новыми замками-зацепами для буксировки. Также речники планируют закончить ремонт морских судов «Северодонецк» и «Солнечногорск» и переклассифицировать теплоход «Капитан Марусев» в повышенный класс «М-ПР» с возможностью плавания до Диксона. Наряду с этим в межнавигационный период специалисты Красноярского судоремонтного центра планируют провести большие работы по восстановлению теплохода «Директор Новосёлов», двух несамоходных барж и переоборудованию плавмастерской для работы на Червинской линии. «В межнавигационный период на наши судоремонтные предприятия ложится колоссальный груз ответственности по своевременной подготовке флота к навигационному сезону. Нам необходимо обеспечить качественное техническое обеспечение, провести высококвалифицированное обслуживание и ремонт, ведь от этого зависит ход всей навигации следующего года. Отмечу, что производственные мощности и профессионализм коллективов наших судоремонтных подразделений позволяют нам сегодня выполнять любые ремонтные работы любого уровня сложности», - отметил генеральный директор компании «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин. Фото с сайта e-river.ru

Просмотров:214 На судоремонтных предприятиях Енисейского речного пароходства началась ремонтная кампания. Объём финансовых средств на подготовку флота к навигационному сезону 2020 года составит 396 млн рублей, сообщается на сайте ЕРП.В нынешний межнавигационный период специалисты ремонтных предприятий «ЕРП» планируют отремонтировать 419 единиц флота. Основной объём работ приходится на крупнейшие ремонтные базы – Подтёсовскую РЭБ флота, Красноярский судоремонтный центр и Ермолаевскую РЭБ флота.На основной массе судов выполнят текущий ремонт, часть флота подлежит более затратному среднему ремонту. Так, по программе замены оборудования будут установлены главные двигатели на теплоходах «Капитан Пановик», «Солнечногорск», «Минусинск», «ТНМ-27», заменены котлы на 6 судах, вспомогательные двигатели на 9 судах, на трёх судах планируется установка оборудования для приготовления питьевой воды, несколько судов оборудуют новыми замками-зацепами для буксировки. Также речники планируют закончить ремонт морских судов «Северодонецк» и «Солнечногорск» и переклассифицировать теплоход «Капитан Марусев» в повышенный класс «М-ПР» с возможностью плавания до Диксона.Наряду с этим в межнавигационный период специалисты Красноярского судоремонтного центра планируют провести большие работы по восстановлению теплохода «Директор Новосёлов», двух несамоходных барж и переоборудованию плавмастерской для работы на Червинской линии.«В межнавигационный период на наши судоремонтные предприятия ложится колоссальный груз ответственности по своевременной подготовке флота к навигационному сезону. Нам необходимо обеспечить качественное техническое обеспечение, провести высококвалифицированное обслуживание и ремонт, ведь от этого зависит ход всей навигации следующего года. Отмечу, что производственные мощности и профессионализм коллективов наших судоремонтных подразделений позволяют нам сегодня выполнять любые ремонтные работы любого уровня сложности», - отметил генеральный директор компании «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин.Фото с сайта e-river.ru