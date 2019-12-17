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17 декабря 2019, 10:43



Пациенты после инфарктов и инсультов со следующего года будут получать бесплатные лекарства.

Пациенты, перенёсшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, операции на сердце, будут бесплатно получать лекарства с 2020 года. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, пишет ТАСС. Глава Минздрава добавила, что бесплатные лекарства россияне смогут получать в течение двух лет с момента сосудистого заболевания. Фото Александра Алпаткина / ТАСС

Просмотров:247 Пациенты, перенёсшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, операции на сердце, будут бесплатно получать лекарства с 2020 года. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, пишет ТАСС.Глава Минздрава добавила, что бесплатные лекарства россияне смогут получать в течение двух лет с момента сосудистого заболевания.Фото Александра Алпаткина / ТАСС