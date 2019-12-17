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17 декабря 2019, 11:28



Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году.

В следующем году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель, сообщает РИА «Новости». Меньше трудиться будем в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придётся на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырёхдневной. На день меньше придётся трудиться и в конце апреля в преддверии празднования Дня Весны и Труда. Первая рабочая неделя мая за счёт переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с шестого по восьмое число. При этом следующая неделя также будет сокращённой из-за Дня Победы. Ещё одна короткая рабочая неделя ждёт россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращённая неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Просмотров:271 В следующем году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель, сообщает РИА «Новости». Меньше трудиться будем в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придётся на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырёхдневной. На день меньше придётся трудиться и в конце апреля в преддверии празднования Дня Весны и Труда.Первая рабочая неделя мая за счёт переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с шестого по восьмое число. При этом следующая неделя также будет сокращённой из-за Дня Победы.Ещё одна короткая рабочая неделя ждёт россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращённая неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.