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17 декабря 2019, 12:02



«Норникель»: ответственное поведение в киберсреде – основа глобальной стабильности и экономического развития.

Открывая конференцию, председатель наблюдательного совета НАМИБ - заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение качества жизни, вместе с тем сопровождается ростом новых вызовов, связанных с противоправной деятельностью в киберпространстве. «Трансграничный характер таких угроз предопределяет потребность в консолидации международных усилий не только на государственном уровне, но и в рамках тесного взаимодействия учёных и экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества», - подчеркнул он. По словам члена президиума НАМИБ – старшего вице-президента компании «Норникель» по развитию государственно-частного партнёрства Владислава Гасумянова, ключевая тема конференции - обсуждение информационной безопасности в качестве фактора глобальной стабильности. «Вопросы правового регулирования сетевого пространства априори затрагивают все субъекты и категории пользователей Всемирной сети – государство, бизнес, общество. Мы все заинтересованы в формировании открытой, стабильной и мирной информационно-коммуникационной среды. Но в условиях «Индустрии 4.0», где цифровизация определяет дальнейшее развитие целых отраслей и государств, уже невозможно жёстко разграничить ответственность между корпоративным и общественным сегментами национальной информационной инфраструктуры в целом. А значит, требуется особый подход, основанный на принципах государственно-частного партнёрства и, что особенно важно, добровольном принятии этики ответственного поведения в киберсреде как в международных отношениях, так и в рамках рыночной конкуренции», - отметил Гасумянов. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских обратил внимание на такие острые вопросы, как делимитация и демаркация границ зон ответственности в ИКТ-среде и атрибуция государств, вовлечённых в киберинцидент. «При всей закрученности формулировок, по сути, это всё те же классические вопросы: «Кто виноват и что делать?» Чем быстрее мы определим критерии ответственности, которые будут одобрены на уровне международных организаций, тем быстрее можно будет говорить о перспективе совместной борьбы с киберугрозами, которые как известно, ни границ, ни юрисдикций не признают», - заметил Крутских. В ходе конференции также обсуждались такие темы, как цифровой суверенитет, организационно-правовое регулирование информационной среды, межгосударственное взаимодействие в ходе реагирования на компьютерные инциденты. По общему решению, указанные вопросы будут учтены в ходе подготовки нового проекта «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности» и проекта конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности». Фото пресс-службы "Норникеля"

Просмотров:242 В Москве прошла IV Международная конференция «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы», организованная Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности (МИКИБ) и журналом «Международная жизнь» МИД России, при поддержке Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ).Открывая конференцию, председатель наблюдательного совета НАМИБ - заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение качества жизни, вместе с тем сопровождается ростом новых вызовов, связанных с противоправной деятельностью в киберпространстве.«Трансграничный характер таких угроз предопределяет потребность в консолидации международных усилий не только на государственном уровне, но и в рамках тесного взаимодействия учёных и экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества», - подчеркнул он.По словам члена президиума НАМИБ – старшего вице-президента компании «Норникель» по развитию государственно-частного партнёрства Владислава Гасумянова, ключевая тема конференции - обсуждение информационной безопасности в качестве фактора глобальной стабильности.«Вопросы правового регулирования сетевого пространства априори затрагивают все субъекты и категории пользователей Всемирной сети – государство, бизнес, общество. Мы все заинтересованы в формировании открытой, стабильной и мирной информационно-коммуникационной среды. Но в условиях «Индустрии 4.0», где цифровизация определяет дальнейшее развитие целых отраслей и государств, уже невозможно жёстко разграничить ответственность между корпоративным и общественным сегментами национальной информационной инфраструктуры в целом. А значит, требуется особый подход, основанный на принципах государственно-частного партнёрства и, что особенно важно, добровольном принятии этики ответственного поведения в киберсреде как в международных отношениях, так и в рамках рыночной конкуренции», - отметил Гасумянов.Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских обратил внимание на такие острые вопросы, как делимитация и демаркация границ зон ответственности в ИКТ-среде и атрибуция государств, вовлечённых в киберинцидент.«При всей закрученности формулировок, по сути, это всё те же классические вопросы: «Кто виноват и что делать?» Чем быстрее мы определим критерии ответственности, которые будут одобрены на уровне международных организаций, тем быстрее можно будет говорить о перспективе совместной борьбы с киберугрозами, которые как известно, ни границ, ни юрисдикций не признают», - заметил Крутских.В ходе конференции также обсуждались такие темы, как цифровой суверенитет, организационно-правовое регулирование информационной среды, межгосударственное взаимодействие в ходе реагирования на компьютерные инциденты.По общему решению, указанные вопросы будут учтены в ходе подготовки нового проекта «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности» и проекта конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности».Фото пресс-службы "Норникеля"