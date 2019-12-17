Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41949
17 декабря 2019, 12:02

«Норникель»: ответственное поведение в киберсреде – основа глобальной стабильности и экономического развития.


В Москве прошла IV Международная конференция «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы», организованная Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности (МИКИБ) и журналом «Международная жизнь» МИД России, при поддержке Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ).
Открывая конференцию, председатель наблюдательного совета НАМИБ - заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение качества жизни, вместе с тем сопровождается ростом новых вызовов, связанных с противоправной деятельностью в киберпространстве.
«Трансграничный характер таких угроз предопределяет потребность в консолидации международных усилий не только на государственном уровне, но и в рамках тесного взаимодействия учёных и экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества», - подчеркнул он.
По словам члена президиума НАМИБ – старшего вице-президента компании «Норникель» по развитию государственно-частного партнёрства Владислава Гасумянова, ключевая тема конференции - обсуждение информационной безопасности в качестве фактора глобальной стабильности.
«Вопросы правового регулирования сетевого пространства априори затрагивают все субъекты и категории пользователей Всемирной сети – государство, бизнес, общество. Мы все заинтересованы в формировании открытой, стабильной и мирной информационно-коммуникационной среды. Но в условиях «Индустрии 4.0», где цифровизация определяет дальнейшее развитие целых отраслей и государств, уже невозможно жёстко разграничить ответственность между корпоративным и общественным сегментами национальной информационной инфраструктуры в целом. А значит, требуется особый подход, основанный на принципах государственно-частного партнёрства и, что особенно важно, добровольном принятии этики ответственного поведения в киберсреде как в международных отношениях, так и в рамках рыночной конкуренции», - отметил Гасумянов.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских обратил внимание на такие острые вопросы, как делимитация и демаркация границ зон ответственности в ИКТ-среде и атрибуция государств, вовлечённых в киберинцидент.
«При всей закрученности формулировок, по сути, это всё те же классические вопросы: «Кто виноват и что делать?» Чем быстрее мы определим критерии ответственности, которые будут одобрены на уровне международных организаций, тем быстрее можно будет говорить о перспективе совместной борьбы с киберугрозами, которые как известно, ни границ, ни юрисдикций не признают», - заметил Крутских.
В ходе конференции также обсуждались такие темы, как цифровой суверенитет, организационно-правовое регулирование информационной среды, межгосударственное взаимодействие в ходе реагирования на компьютерные инциденты.
По общему решению, указанные вопросы будут учтены в ходе подготовки нового проекта «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности» и проекта конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности».
Фото пресс-службы "Норникеля"
Просмотров:242
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 декабря 2019 
17:11   Дельфийские игры в 2020 году посвятят 75-летию Победы. 17:00   Двенадцать норильских фигуристок отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи благодаря президентскому образовательному фонду «Талант и успех».
16:49   Краевое правительство утвердило новые меры поддержки учителей, многодетных семей и народных дружинников. 16:35   Александр Пестряков: «Красные Камни должны получить особый статус».
16:22   Финансовый супермаркет «Акционер» - это выгодное вложение денег, купля-продажа акций, торговля на российском и международном рынке. 16:07   Сегодня на очередной сессии принят бюджет Норильска на ближайший трёхлетний период.
16:07   Перед Новым годом ДПС будет искать ёлки в машинах у водителей. 15:50   Миграция оленя на юг. Азербайджан, Иран и Турция намерены закупать таймырскую оленину.
14:45   Квартира в жилом комплексе «Серебряный берег» города Ейска - это отличный баланс цены и качества. 14:17   Норильчанин Сергей Мерцалов стал чемпионом Европы по классическому стритлифтингу и его отдельным движениям.
13:57   Минюст предлагает запретить передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ. 12:41   Вывоз по накоплению: Минприроды подготовило изменения в законодательство, позволяющие во всех случаях оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, а не по нормативам.
12:32   На перепись населения в 2020 году планируют потратить 33 млрд рублей. 12:02   «Норникель»: ответственное поведение в киберсреде – основа глобальной стабильности и экономического развития.
11:28   Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году. 10:43   Пациенты после инфарктов и инсультов со следующего года будут получать бесплатные лекарства.
10:33   Готовь теплоходы зимой. На подготовку флота к навигации 2020 года Енисейское пароходство направит более 390 миллионов рублей.

 16 декабря 2019 
18:44   Традиционный конкурс кулинарного мастерства «Секрет гурмана» прошёл среди работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза». 18:10   Знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев впервые выступил в нашем городе, открыв фестиваль «Норильские музыкальные сезоны».
18:06   22 декабря в Городском центре культуры пройдёт первый Заполярный фестиваль ремёсел «Лавка новогодних чудес». 18:04   Образцовый детский фольклорный ансамбль «Казачок» 18 января отметит своё 15-летие.
17:57   Состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения. 17:37   В связи с передачей полномочий в сфере соцзащиты с муниципального на краевой уровень помощь населению не сократится.
17:05   МРОТ в Норильске увеличится до 31,5 тысячи рублей. 16:51   Российские нотариусы смогут заверять документы в электронном виде.
16:46   В восьмом туре мини-футбольной Суперлиги «Норильский никель» на выезде поделил очки с «Ухтой» - 3:0 и 4:5. 16:30   15 дней осталось до Нового года! Во всех районах Норильска в минувшую субботу открылись снежные городки.
14:49   Финансирование обеспечения инвалидов средствами реабилитации вырастет на 14,5%. 14:37   Местная общественная палата объявила о начале работы «Общественной среды». К диалогу приглашают норильчан, не равнодушных к жизни города.
14:10   Норильские боксёры успешно завершают год: в активе медали первенств региона и ЦС ФСО профсоюзов «Россия». 14:09   За хранение наркотиков перед судом предстанет 42-летний норильчанин.
14:07   Аэропорт «Норильск» стал обладателем национальной премии «Транспортная безопасность России – 2019». 13:16   В Норильске подвели итоги работы в области гражданской обороны за год.
13:12   Кто твой герой? В «Родине» пройдёт серия бесплатных мастер-классов по монтажу мобильных видеороликов. 13:00   Авиакомпания NordStar открывает продажу билетов по субсидированным тарифам на весенне-летний сезон 2020 года.
12:59   Заявление на получение региональной социальной доплаты к пенсии можно подать через Госуслуги. 12:15   Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого в Талнахе отремонтирован. Открытие состоится уже в эту пятницу.

 13 декабря 2019 
17:40   «Формальный подход исключён». Путин об организации 75-летия Победы. 17:21   О том, какое будущее ожидает Фонд Ночной хоккейной лиги, и о планах на следующий сезон рассказал его глава - президент компании «Норникель» Владимир Потанин.
17:14   Обеспечение детей-сирот квартирами - под особым контролем норильских парламентариев. 17:14   Норильск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей. 2019».
16:30   Прокуратура Норильска закрыла доступ к сайтам по продаже поддельных дипломов. 15:47   Вчера по всей России прошёл день приёма граждан. В Норильске с главой города, его заместителями, депутатами и руководителями управлений проблемами поделились 78 человек.
15:34   В Дудинке двое злоумышленников оставили без связи 10 человек и получили в наказание несколько месяцев исправительных работ. 15:33   Художники и путешественники из пяти стран мира открыли для себя Русское Заполярье.
14:53   Курс арт-медиации для норильчан продолжается. 14:52   Александр Усс: концерт Дениса Мацуева и Красноярского симфонического оркестра - большое событие для всех любителей классической музыки.
14:16   Главный финансовый документ территории под пристальным вниманием депутатов. 13:37   На Таймыре открылась ледовая переправа через реку Дудинку.
11:00   МФК «Норильский никель» в эти выходные сыграет с «Ухтой».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Шеф-редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх