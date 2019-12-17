Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41950

17 декабря 2019, 12:32



На перепись населения в 2020 году планируют потратить 33 млрд рублей.

Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Россияне получат возможность пройти процедуру либо на портале госуслуг, либо на предприятии, либо дома, дождавшись переписчика. В ходе кампании переписчиков будет задействовано в полтора раза меньше, чем при переписи в 2010 году, всего — 360 тысяч человек. На оплату их труда предусмотрено 11,8 миллиарда рублей. Таким образом, рядовой переписчик получит 18 тысяч рублей, а контролёр — 20 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета». В отличие от предыдущих кампаний, предстоящая перепись населения пройдёт в цифровом формате — с применением планшетов. Это позволит сократить издержки на бумагу, сканеры и сотрудников, работающих с этими сканерами. Всего предполагается потратить на перепись 33 миллиарда рублей, из них 8,3 миллиарда рублей пойдут на закупку 360 тысяч планшетов, остальные — на зарплату сотрудников, аренду помещений, сотовую связь, информационную разъяснительную работу и создание интерактивных приложений. Стоимость одного планшета — 23 тысячи рублей (сюда входит ПО и дополнительный аккумулятор).

Просмотров:221 В рамках всероссийской переписи населения в следующем году на зарплату 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч контролёров, а также на субвенции регионам для аренды помещений, оплаты охраны и мобильную связь из федерального бюджета планируется направить 14,1 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в Госдуме.Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Россияне получат возможность пройти процедуру либо на портале госуслуг, либо на предприятии, либо дома, дождавшись переписчика.В ходе кампании переписчиков будет задействовано в полтора раза меньше, чем при переписи в 2010 году, всего — 360 тысяч человек. На оплату их труда предусмотрено 11,8 миллиарда рублей. Таким образом, рядовой переписчик получит 18 тысяч рублей, а контролёр — 20 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».В отличие от предыдущих кампаний, предстоящая перепись населения пройдёт в цифровом формате — с применением планшетов. Это позволит сократить издержки на бумагу, сканеры и сотрудников, работающих с этими сканерами.Всего предполагается потратить на перепись 33 миллиарда рублей, из них 8,3 миллиарда рублей пойдут на закупку 360 тысяч планшетов, остальные — на зарплату сотрудников, аренду помещений, сотовую связь, информационную разъяснительную работу и создание интерактивных приложений. Стоимость одного планшета — 23 тысячи рублей (сюда входит ПО и дополнительный аккумулятор).